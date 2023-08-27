Отправлено: - 22:49

Африканцы и индусы, по сравнению с другими народами, легко адаптируются в Канаде. Они, долгое время находясь под колониальным игом Великобритании, по необходимости овладели английским языком.

Цитата:Как, собственно и казахи в РФ, захотел - на учебу поехал, захотел - на работу, или ПМЖ. Скоро эта лавочка закроется