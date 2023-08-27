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Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
N
Я робот(Пользователи)
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- 47425
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 12:27
Этим летом мне с сыном Маратом почти два месяца удалось пожить в далекой и до этого неведомой нам Канаде. Перед поездкой по Интернету кое-что узнали об истории, жизни, традициях и культуре канадцев. Сравнили с реальностью.
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Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 22:36
Цитата:
Мы всегда берём белый хлеб, белый сахар и белую соль. Тоже странный вывод
Здесь предпочитают серые сорта хлеба, коричневый сахар и розовую соль, опасаясь хлорки, которой их якобы отбеливают.
Мы всегда берём белый хлеб, белый сахар и белую соль. Тоже странный вывод
A
(Полноправные пользователи)
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- 4536
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 22:38
Цитата:
Вы наверное, самопал употребляете, а они пили дорогую.
maxsaf:
водка Альберта 24, абсолют вроде 27.
водка Альберта 24, абсолют вроде 27.
Вы наверное, самопал употребляете, а они пили дорогую.
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 22:41
Цитата:
Все правильно, чтобы не переименовывать каждые несколько лет
Именных улиц не встречал, за исключением имен британских королев Виктории и Шарлотты.
Все правильно, чтобы не переименовывать каждые несколько лет
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 22:42
Цитата:
Не, я никакую не употребляю. Если для вас уже абсолют - самопал, то изаините
ACROS:
Вы наверное, самопал употребляете, а они пили дорогую
Вы наверное, самопал употребляете, а они пили дорогую
Не, я никакую не употребляю. Если для вас уже абсолют - самопал, то изаините
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 22:49
Цитата:
Как, собственно и казахи в РФ, захотел - на учебу поехал, захотел - на работу, или ПМЖ. Скоро эта лавочка закроется
Африканцы и индусы, по сравнению с другими народами, легко адаптируются в Канаде. Они, долгое время находясь под колониальным игом Великобритании, по необходимости овладели английским языком.
Как, собственно и казахи в РФ, захотел - на учебу поехал, захотел - на работу, или ПМЖ. Скоро эта лавочка закроется
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 23:13
Цитата:
В Канаде действует специальная программа по привлечению украинцев, наподобие программы для оралманов (кандасов) в Казахстане.Программа может и есть. Только она не работает. Зеленский запретил уезжать из страны мужчинам старше 16 лет, приказано всем умерать. . Границы закрыты. А какая мать поедет одна бросив сына.
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 23:28
Цитата:
Ну так надо было в Саскачеван или в Манитобу ехать, степь один в один как в КЗ
«Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой». Перефразируя слова известной песни, честно признаюсь «Хороша страна Канада, но Казахстан для меня - лучше всех!»
Ну так надо было в Саскачеван или в Манитобу ехать, степь один в один как в КЗ
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 23:30
Цитата:
Украиночки то приезжают
Vit:
Программа может и есть. Только она не работает. Зеленский запретил уезжать из страны мужчинам старше 16 лет, приказано всем умерать. . Границы закрыты. А какая мать поедет одна бросив сына.
Программа может и есть. Только она не работает. Зеленский запретил уезжать из страны мужчинам старше 16 лет, приказано всем умерать. . Границы закрыты. А какая мать поедет одна бросив сына.
Украиночки то приезжают
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 23:32
Цитата:
В его же собственной табличке значится 23
ACROS:
Вы наверное, самопал употребляете, а они пили дорогую.
Вы наверное, самопал употребляете, а они пили дорогую.
В его же собственной табличке значится 23
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 23:43
Цитата:
Вит, не так страшен чёрт как его малюют. У профессора в тексте одна цена на водку, а в табличке совсем другая.
Vit:
Блин но 100 баксов в сутки это жесть
Блин но 100 баксов в сутки это жесть
Вит, не так страшен чёрт как его малюют. У профессора в тексте одна цена на водку, а в табличке совсем другая.
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 23:51
Профессор пишет в табличке, что молоко 5$ за литр. Ну можно наверное и за 50$ найти, при желании. Но мы люди не гордые, можем и в Волмарт за молоком сходить. И что мы там видим?
Цена за 4 литра:
Цена за 4 литра:
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 28.08.23 - 00:01
Яблоки, кг 5$ - приезжайте, бесплатно отдам, хоть все
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 28.08.23 - 00:08
Макароны по 4$ за пол-кило. Вкусные наверное слишком
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 28.08.23 - 00:10
Профессор такие цены рисует, чтобы вам к нам не слишком-то и хотелось. За что ему отдельная благодарность
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 28.08.23 - 00:39
Цитата:
maxsaf: чтобы вам к нам не слишком-то и хотелосьСкучно у вас там. Памятники не сносят, улицы и города не переименовывают. Языковые патрули не ходят. Алфавиты по десять вариантов в год не выпускают. Ну и Че там у вас делать?
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