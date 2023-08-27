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≡ Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47425
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 12:27
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Этим летом мне с сыном Маратом почти два месяца удалось пожить в далекой и до этого неведомой нам Канаде. Перед поездкой по Интернету кое-что узнали об истории, жизни, традициях и культуре канадцев. Сравнили с реальностью.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18194
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 22:36
#30
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Цитата:
Здесь предпочитают серые сорта хлеба, коричневый сахар и розовую соль, опасаясь хлорки, которой их якобы отбеливают.

Мы всегда берём белый хлеб, белый сахар и белую соль. Тоже странный вывод
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4535
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 22:38
#31
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Цитата:
maxsaf:
водка Альберта 24, абсолют вроде 27.


Вы наверное, самопал употребляете, а они пили дорогую.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18194
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 22:41
#32
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Цитата:
Именных улиц не встречал, за исключением имен британских королев Виктории и Шарлотты.

Все правильно, чтобы не переименовывать каждые несколько лет :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18194
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 22:42
#33
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Цитата:
ACROS:
Вы наверное, самопал употребляете, а они пили дорогую

Не, я никакую не употребляю. Если для вас уже абсолют - самопал, то изаините
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