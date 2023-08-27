Отправлено: - 21:34

родом из Шанхая2022: подальше,сказка.Понять не могу почему собак или кошек заводят а детей не хотят всё же благополучно живут жильё есть работа живи радуйся,мы и детей рожаем

Цитата:Белое население вымерает , об этом давно учёные говорят. В будущем на планете останутся только мусульмане. ( я по рен- ТВ смотрел))