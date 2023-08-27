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Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47425
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 12:27
Этим летом мне с сыном Маратом почти два месяца удалось пожить в далекой и до этого неведомой нам Канаде. Перед поездкой по Интернету кое-что узнали об истории, жизни, традициях и культуре канадцев. Сравнили с реальностью.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3526
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 16:33
Цитата:
И отличный русский язык,и стилистически,и грамматически, не чета местным авторам
Козлов я:
Очень интересно написано и поучительно. Спасибо!
Очень интересно написано и поучительно. Спасибо!
И отличный русский язык,и стилистически,и грамматически, не чета местным авторам
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 17:00
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1007
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 17:24
Даже в такой, совершенно нейтральной теме люди умудряются написать что-то этакое, подлежащее удалению...
Чего мирно не живётся?
Чего мирно не живётся?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2558
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 18:16
Блин, надо правила пересмотреть, чтобы не нарушать. Но не ругался 100%
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 18:49
.....там в КаНАде наверное не жизнь а рай не то что у нас,автобусы по отдельным полосам ездиют,пиццу яйца кушают в парке кафе пьют не жизнь а сказка.Первый вопрос во сколько поездка обошлась вам с сыном два месяца не малых денег стоит перелёт только из столицы до Франкфурта стоит порядка 800 900 евро туда и обратно.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2558
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 19:01
Цитата:
Ну человек не курит наверное, на сигаретах немало сэкономил, пачка 6800 стоит, мне точно ехать не стоит.
родом из Шанхая2022:
не малых денег стоит
не малых денег стоит
Ну человек не курит наверное, на сигаретах немало сэкономил, пачка 6800 стоит, мне точно ехать не стоит.
(Пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 8192
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 20:00
Цитата:
----Сам удивился?
Skeptic:
подлежащее удалению...
подлежащее удалению...
----Сам удивился?
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 20:16
На фото в парке любви где они седят дерево то не обстрижено как у нас,там в провинциях видать не разрешают деревья стричь местный акимат.Да бращатку и бардюра как часто меняют и автобусы на фото приличные.Самое главное что они улабаются друг другу не то что у нас пройти не дадут да ещё ипошлют куда подальше,сказка.Понять не могу почему собак или кошек заводят а детей не хотят всё же благополучно живут жильё есть работа живи радуйся,мы и детей рожаем без жилья и комфортных условий для жизни непонятно что то там не так.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13046
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 21:34
Цитата:
родом из Шанхая2022: подальше,сказка.Понять не могу почему собак или кошек заводят а детей не хотят всё же благополучно живут жильё есть работа живи радуйся,мы и детей рожаемБелое население вымерает , об этом давно учёные говорят. В будущем на планете останутся только мусульмане. ( я по рен- ТВ смотрел))
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 22:09
Комментарий проходит проверку.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4535
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 22:15
Цитата:
На этом фото обратите внимание, как уложен люк - ровно, заподлицо и главное функционально и красиво.
По нашим, костанайским люкам, особенно которые на проезжей части - опасно ездить, а о красоте установки вообще молчать надо.
И вопрос: - почему у ЛЮДЕЙ всё сделано по уму, вещи служат людям, что бы им было удобно и комфортно жить.
Может пора нашим руководятелям, не принимать никому не нужные программы: - 2030; 2050; Сто школ- сто больниц; 10 ударов по коррупции; Сто шагов; Рухани жангыру;, а просто элементарно делать всё по уму.
родом из Шанхая2022:
На фото в парке любви
На фото в парке любви
На этом фото обратите внимание, как уложен люк - ровно, заподлицо и главное функционально и красиво.
По нашим, костанайским люкам, особенно которые на проезжей части - опасно ездить, а о красоте установки вообще молчать надо.
И вопрос: - почему у ЛЮДЕЙ всё сделано по уму, вещи служат людям, что бы им было удобно и комфортно жить.
Может пора нашим руководятелям, не принимать никому не нужные программы: - 2030; 2050; Сто школ- сто больниц; 10 ударов по коррупции; Сто шагов; Рухани жангыру;, а просто элементарно делать всё по уму.
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 22:18
Vit:
Белое население вымерает , об этом давно учёные говорят. В будущем на планете останутся только мусульмане. ( я по рен- ТВ смотрел))[/quote
.....да на рен ТВ правда говорят много неправды,а что белые не хотят размножатся это факт,живут для себя эгоисты,собаки кошечки,парады обьявляют на летний период они от комфорта жизни дуреют.
Белое население вымерает , об этом давно учёные говорят. В будущем на планете останутся только мусульмане. ( я по рен- ТВ смотрел))[/quote
.....да на рен ТВ правда говорят много неправды,а что белые не хотят размножатся это факт,живут для себя эгоисты,собаки кошечки,парады обьявляют на летний период они от комфорта жизни дуреют.
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 22:25
Цитата:
Если я захочу рассказать - канал на Ютубе открою) А здесь я так, поугарать с идиотизма, да инфлюенсера пнуть, время от времени
Vit:
Максаф, амиго а когда мы от тебя почитаем, непутёвые заметки? Я думаю ты много че мог расказать про подводные камни этой страны.
Максаф, амиго а когда мы от тебя почитаем, непутёвые заметки? Я думаю ты много че мог расказать про подводные камни этой страны.
Если я захочу рассказать - канал на Ютубе открою) А здесь я так, поугарать с идиотизма, да инфлюенсера пнуть, время от времени
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 22:27
Цитата:
Ну ещё бы, ему же ещё здесь жить
111:
Хороший и качественный отзыв.
Хороший и качественный отзыв.
Ну ещё бы, ему же ещё здесь жить
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 22:34
Цитата:
Странно, водка Альберта 24, абсолют вроде 27. Откуда он 110 взял.
Цена водки (0,5 л) колеблется от 110 до 185 долларов в зависимости от качества.
Странно, водка Альберта 24, абсолют вроде 27. Откуда он 110 взял.
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