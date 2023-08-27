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≡ Дисквалификацией непобежденного чемпиона из Казахстана закончился бой в США
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47425
Дисквалификацией непобежденного чемпиона из Казахстана закончился бой в США
Отправлено: 27.08.23 - 19:30
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Казахстанский боксер Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО) выступил на вечере бокса в Талсе. Он провел бой с нигерийцем Эфе Аджагбой, и этот поединок стал для казахстанца самым большим в его карьере на данный момент.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29553
Re: Дисквалификацией непобежденного чемпиона из Казахстана...
Отправлено: 27.08.23 - 19:30
#1
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Деньжат наверно решил срубить..
Или решили..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4535
Re: Дисквалификацией непобежденного чемпиона из Казахстана...
Отправлено: 27.08.23 - 22:19
#2
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Цитата:
111:
решил срубить


Они же профи: - бъются за деньги.
Он же вроде костанайский ?7
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