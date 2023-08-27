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≡ Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47425
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 12:27
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Этим летом мне с сыном Маратом почти два месяца удалось пожить в далекой и до этого неведомой нам Канаде. Перед поездкой по Интернету кое-что узнали об истории, жизни, традициях и культуре канадцев. Сравнили с реальностью.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3526
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 16:33
#15
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Цитата:
Козлов я:
Очень интересно написано и поучительно. Спасибо!


И отличный русский язык,и стилистически,и грамматически, не чета местным авторам
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1372
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 17:00
#16
Комментарий удален модератором.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1007
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 17:24
#17
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Даже в такой, совершенно нейтральной теме люди умудряются написать что-то этакое, подлежащее удалению...
Чего мирно не живётся?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2558
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 18:16
#18
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Блин, надо правила пересмотреть, чтобы не нарушать. Но не ругался 100%
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
445
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 18:49
#19
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.....там в КаНАде наверное не жизнь а рай не то что у нас,автобусы по отдельным полосам ездиют,пиццу яйца кушают в парке кафе пьют не жизнь а сказка.Первый вопрос во сколько поездка обошлась вам с сыном два месяца не малых денег стоит перелёт только из столицы до Франкфурта стоит порядка 800 900 евро туда и обратно.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2558
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 19:01
#20
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
не малых денег стоит

Ну человек не курит наверное, на сигаретах немало сэкономил, пачка 6800 стоит, мне точно ехать не стоит.
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8192
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 20:00
#21
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Цитата:
Skeptic:
подлежащее удалению...

----Сам удивился?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
445
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 20:16
#22
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На фото в парке любви где они седят дерево то не обстрижено как у нас,там в провинциях видать не разрешают деревья стричь местный акимат.Да бращатку и бардюра как часто меняют и автобусы на фото приличные.Самое главное что они улабаются друг другу не то что у нас пройти не дадут да ещё ипошлют куда подальше,сказка.Понять не могу почему собак или кошек заводят а детей не хотят всё же благополучно живут жильё есть работа живи радуйся,мы и детей рожаем без жилья и комфортных условий для жизни непонятно что то там не так.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13046
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 21:34
#23
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Цитата:
родом из Шанхая2022: подальше,сказка.Понять не могу почему собак или кошек заводят а детей не хотят всё же благополучно живут жильё есть работа живи радуйся,мы и детей рожаем
Белое население вымерает , об этом давно учёные говорят. В будущем на планете останутся только мусульмане. ( я по рен- ТВ смотрел))
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1372
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 22:09
#24
Комментарий проходит проверку.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4535
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 22:15
#25
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
На фото в парке любви


На этом фото обратите внимание, как уложен люк - ровно, заподлицо и главное функционально и красиво.
По нашим, костанайским люкам, особенно которые на проезжей части - опасно ездить, а о красоте установки вообще молчать надо.
И вопрос: - почему у ЛЮДЕЙ всё сделано по уму, вещи служат людям, что бы им было удобно и комфортно жить.
Может пора нашим руководятелям, не принимать никому не нужные программы: - 2030; 2050; Сто школ- сто больниц; 10 ударов по коррупции; Сто шагов; Рухани жангыру;, а просто элементарно делать всё по уму.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
445
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 22:18
#26
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Vit:
Белое население вымерает , об этом давно учёные говорят. В будущем на планете останутся только мусульмане. ( я по рен- ТВ смотрел))[/quote

.....да на рен ТВ правда говорят много неправды,а что белые не хотят размножатся это факт,живут для себя эгоисты,собаки кошечки,парады обьявляют на летний период они от комфорта жизни дуреют.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18194
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 22:25
#27
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Цитата:
Vit:
Максаф, амиго а когда мы от тебя почитаем, непутёвые заметки? Я думаю ты много че мог расказать про подводные камни этой страны.

Если я захочу рассказать - канал на Ютубе открою) А здесь я так, поугарать с идиотизма, да инфлюенсера пнуть, время от времени :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18194
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 22:27
#28
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Цитата:
111:
Хороший и качественный отзыв.

Ну ещё бы, ему же ещё здесь жить :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18194
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 22:34
#29
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Цитата:
Цена водки (0,5 л) колеблется от 110 до 185 долларов в зависимости от качества.

Странно, водка Альберта 24, абсолют вроде 27. Откуда он 110 взял.
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