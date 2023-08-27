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≡ 40 лошадей Пржевальского привезут в Костанайскую область, чтобы выпустить в дикую природу
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47424
40 лошадей Пржевальского привезут в Костанайскую область, чтобы выпустить в дикую природу
Отправлено: 27.08.23 - 13:52
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В 2024 году в Казахстан из Чехии привезут первую партию диких лошадей Пржевальского. В Казахстане животные будут участвовать в проекте по реинтродукции (возвращению в дикую природу).
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29527
Re: 40 лошадей Пржевальского привезут в Костанайскую область,...
Отправлено: 27.08.23 - 13:52
#1
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Сейчас на них и не поохотишься, на всех жучки ставят..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13045
Re: 40 лошадей Пржевальского привезут в Костанайскую область,...
Отправлено: 27.08.23 - 15:24
#2
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Цитата:
111:

Жучки, чипы, и другие приблуды работают только в цивилизованых странах. У нас местные умельцы заглушат, отключат, отрежут. Короче местные скотокрвды скорей всего уже в предвкушении халявы)
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8190
Re: 40 лошадей Пржевальского привезут в Костанайскую область,...
Отправлено: 27.08.23 - 15:32
#3
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Цитата:
111:
Сейчас на них и не поохотишься,

----Лишь мясо попробовать
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29527
40 лошадей Пржевальского привезут в Костанайскую область, чтобы выпустить в дикую природу
Отправлено: 27.08.23 - 15:53
#4
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Цитата:
Vit:
Жучки, чипы, и другие приблуды работают только в цивилизованых странах. У

Нет, на Каспии про жучки посмотри отзывы, у нас на баранов и лошадей вешают даже те, которые по 96 тысяч стоят.
Искал я ребенку, недорогой тысяч за 20 , но обслуживание дорогое, это надо постоянную связь иметь, даже спутниковую, где нет другой.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
337
Re: 40 лошадей Пржевальского привезут в Костанайскую область,...
Отправлено: 27.08.23 - 18:08
#5
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Недолюбливал Прежевальский киргизов и плохо отзывался о них. Киргизами называли казахов.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2555
Re: 40 лошадей Пржевальского привезут в Костанайскую область,...
Отправлено: 27.08.23 - 18:24
#6
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Цитата:
Vit:
местные скотокрвды

Так они мелкие и бегают постоянно, мясо невкусное. Хорошую лошадь перед согымом на откорм ставят, ну или раньше ставили. Отец всегда из табуна забирал и только зерноотходами кормил.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2555
Re: 40 лошадей Пржевальского привезут в Костанайскую область,...
Отправлено: 27.08.23 - 18:26
#7
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Цитата:
Ильяс:
Недолюбливал Прежевальский киргизов

Плохо я учился наверное, такого не слышал. Даже в советское время про царского генерала хорошо писали.
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