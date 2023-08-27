Отправлено: - 15:53

Vit:

Жучки, чипы, и другие приблуды работают только в цивилизованых странах. У

Цитата:Нет, на Каспии про жучки посмотри отзывы, у нас на баранов и лошадей вешают даже те, которые по 96 тысяч стоят.Искал я ребенку, недорогой тысяч за 20 , но обслуживание дорогое, это надо постоянную связь иметь, даже спутниковую, где нет другой.