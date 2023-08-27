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≡ Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47424
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 12:27
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Этим летом мне с сыном Маратом почти два месяца удалось пожить в далекой и до этого неведомой нам Канаде. Перед поездкой по Интернету кое-что узнали об истории, жизни, традициях и культуре канадцев. Сравнили с реальностью.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13045
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 12:27
#1
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Максаф, амиго а когда мы от тебя почитаем, непутёвые заметки? Я думаю ты много че мог расказать про подводные камни этой страны.
И ваще сделай мне какой нибудь приглашение на месяц, на зиму. Приеду погуляю там у вас.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13045
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 12:37
#2
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Блин но 100 баксов в сутки это жесть. Максаф если че я у тебя буду ночевать. Выделишь какую нибудь раскладушку на веранде)
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
63
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 13:47
#3
Комментарий удален модератором.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3199
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 13:52
#4
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Очень интересно написано и поучительно. Спасибо! :lol:
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2555
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 13:55
#5
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29527
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 14:01
#6
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Цитата:
 «Хороша страна Канада, но Казахстан для меня - лучше всех!»


Хороший и качественный отзыв.
Конечно хотелось бы прокатиться туда, но не жить..
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29527
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 14:11
#7
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Цитата:
. В Канаде действует специальная программа по привлечению украинцев, наподобие программы для оралманов (кандасов) в Казахстане.


А вот это классно..
И холодильник им полный ставят..
У нас тоже так же вот..
У нас в Рудном они живут очень прилично, на сколько я их многих знаю..
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8190
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 14:26
#8
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---Немного по ценам на продукты --- хорошо бы , если maxsaf сказал про цены ?
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8190
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 15:04
#9
Комментарий удален модератором.
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8190
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 15:06
#10
Комментарий удален модератором.
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8190
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 15:07
#11
Комментарий удален модератором.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26031
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 15:26
#12
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Цитата:
111:
хотелось бы прокатиться туда, но не жить..

А кто, мешает?... :lol: ;-)
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8190
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 15:31
#13
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Цитата:
drakon:

-У него денег нет , как всегда
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29527
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 15:55
#14
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Цитата:
drakon:
А кто, мешает?.

Мозги конечно, которые не знают как заработать..
Женился, успокоился, ничего больше не надо..
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