Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...

Отправлено: - 12:27

Максаф, амиго а когда мы от тебя почитаем, непутёвые заметки? Я думаю ты много че мог расказать про подводные камни этой страны.

И ваще сделай мне какой нибудь приглашение на месяц, на зиму. Приеду погуляю там у вас.