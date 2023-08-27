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Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47424
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 12:27
Этим летом мне с сыном Маратом почти два месяца удалось пожить в далекой и до этого неведомой нам Канаде. Перед поездкой по Интернету кое-что узнали об истории, жизни, традициях и культуре канадцев. Сравнили с реальностью.
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Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 12:27
Максаф, амиго а когда мы от тебя почитаем, непутёвые заметки? Я думаю ты много че мог расказать про подводные камни этой страны.
И ваще сделай мне какой нибудь приглашение на месяц, на зиму. Приеду погуляю там у вас.
И ваще сделай мне какой нибудь приглашение на месяц, на зиму. Приеду погуляю там у вас.
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 12:37
Блин но 100 баксов в сутки это жесть. Максаф если че я у тебя буду ночевать. Выделишь какую нибудь раскладушку на веранде)
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 63
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 13:47
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3199
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 13:52
Очень интересно написано и поучительно. Спасибо!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2555
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 13:55
Комментарий удален модератором.
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 14:01
Цитата:
Хороший и качественный отзыв.
Конечно хотелось бы прокатиться туда, но не жить..
«Хороша страна Канада, но Казахстан для меня - лучше всех!»
Хороший и качественный отзыв.
Конечно хотелось бы прокатиться туда, но не жить..
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 14:11
Цитата:
А вот это классно..
И холодильник им полный ставят..
У нас тоже так же вот..
У нас в Рудном они живут очень прилично, на сколько я их многих знаю..
. В Канаде действует специальная программа по привлечению украинцев, наподобие программы для оралманов (кандасов) в Казахстане.
А вот это классно..
И холодильник им полный ставят..
У нас тоже так же вот..
У нас в Рудном они живут очень прилично, на сколько я их многих знаю..
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 14:26
---Немного по ценам на продукты --- хорошо бы , если maxsaf сказал про цены ?
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 15:04
Комментарий удален модератором.
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 15:06
Комментарий удален модератором.
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 15:07
Комментарий удален модератором.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 26031
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 15:26
Цитата:
А кто, мешает?...
111:
хотелось бы прокатиться туда, но не жить..
хотелось бы прокатиться туда, но не жить..
А кто, мешает?...
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 27.08.23 - 15:31
Цитата:
-У него денег нет , как всегда
drakon:
-У него денег нет , как всегда
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 15:55
Цитата:
Мозги конечно, которые не знают как заработать..
Женился, успокоился, ничего больше не надо..
drakon:
А кто, мешает?.
А кто, мешает?.
Мозги конечно, которые не знают как заработать..
Женился, успокоился, ничего больше не надо..
-
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