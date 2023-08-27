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40 лошадей Пржевальского привезут в Костанайскую область, чтобы выпустить в дикую природу
40 лошадей Пржевальского привезут в Костанайскую область, чтобы выпустить в дикую природу
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