таноми52: Участвуете в создании образа врага, передёргивая, извращая, перевирая?
Как то вот Вы всех кто не согласен с Вашей точкой зрения упрекаете во всех смертных грехах. А даже создавать никакого образа не надо, субъект создает его сам вполне успешно, в том числе и приведёнными Вами словами. Если мир без России , то и мира нам не надо. А ничего, что в мире больше 150 стран, в том числе и мы? Вы там встаёте с колен, ещё что то делаете, не трогайте остальных . То есть на остальных России по словам Путина, переданные Вами наплевать. И ещё возможно я плохо знаю английский . но нигде не слышал песен про Трайдентушку, нацеленную на Расеюшку, успевая при этом ещё и гордо глядеть.
saba: Так и в жизни города. Аксакалов вот из лучших побуждений наверное урезал деньги на парки и фонтаны в Юбилейном.
я не в курсе что там кто урезал. вчера за последние 6 лет побывал в костанае. в очередной раз меняют остановочные павильоны на абая. и снова делают через .опу. я помню как лично делал парковку возле магазина рахат, как каток ломал ветки лиственниц. хотя и я и проектировщики прекрасно знали что в соответствии правилами организации дорожного движения парковки там быть не должно. и че?! где она сейчас?. асфальт на абая снова переложили и че толку? снова складки и волны на автобусных остановках. заменили брусчатку на технологичках - ни...я не доделално и выглядит также по-уродски как и было. и если кому-то после всех этих неэффективных трат хочется ещё и развлекаться за бюджетный счёт (к слову, весьма убогим образом), то лучше б у них мозги таки засохли, в прямом смысле.
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