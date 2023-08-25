Прокат детских машинок, сколько цветов посадили и сколько засохли и сколько бордюра надо заменить - это 90 процентов работы за полтора года акима Костаная. Почему, как только я начинаю говорить и писать об некомпетентности акима области и города, мне сразу показывают фонтаны, новый асфальт, цветочки и свежевыкрашенные от 40 лет и старше дома. Читать новость
и из-за этого и детским площадкам приходит песец, не контроль за подрядчиками, строящими дороги и дома, что уже сразу надо переделывать, и не даже отремонтировать Детскую областную больницу, а с ДЕТСКИМИ МАШИНКАМИ.
Что дальше? Запретит продавать мороженое и лимонад?
ааааа вот оно че я то думал автор в клоунской манере пытался показать что акиму города как то мелко бороться с детскими машинками оккупировавшими центр (что действительно взывает саркатистичекие улыбки) раз уже не первый свой отзыв посвящает жундубаеву мол пусть займётся делами по крупнее( дороги, остановки, стройки, дни города-все есть) а тут оказывается автор просто информационно лоббирует интересы ипэшников владельцев этих злосчастных машинок что аж вон в сердцах вопрошает "что дальше? аким запретит продавать мороженое?"
ну теперь все встало на свои места)) это кто же там такой важный и крупный злодей такой этот владелец машинок? что имеет такой вес с акиматом города бодаться да еще и информационную поддержку себе позволяет оказывать?)))
уууух теперь еще интереснее стало дожмет ли его жундубаев надеюсь что дожмет ибо нефиг борзеть))
Я тоже думаю, что фонтаны долго не простоят. Нет у нас инженерной мысли, только освоительские. Нет долгосрочного обслуживания, всё очень сезонное, недолговечное. Единственный плюс ставлю Жундубаеву только за контроль за укладкой асфальта и разметкой на Абая этим летом. И то, может это даже не его заслуга. Вот бы везде такой контроль за ВСЕМИ ДОРОГАМИ в городе.
А что собственно вы знаете о работе акима города? Могу вот хотя бы один плюс ещё поставить. Работа по прокладке дороги со 2 Костаная в Аэропорт уже идёт, на чиновничьем уровне первым я услышал об этом от него и планомерно двигает дальше. Уже аким области посетил, потом будут говорить что это сделано при Аксакалове. да не всё получается, но по крайней мере он пытается думать и анализировать на своём посту, что уж поверьте мне, большая редкость среди чиновников.
ACROS: дорога уже продавлена со стороны въезда КЖБИ и местами она как трясучка.
А я ещё при первом капитальном ремонте задавал вопрос, это капитальный ремонт или средний. При капитальном ремонте дорожники должны были снять всю дорожную одежду и постелить новую. А они первый слой не сняли, а он ребристый и потом все последующие слои повторяют этот профиль. Если ехать с центра это начиналось с сельхозинститута и почти до выезда. Вибрация я имею в виду
По сути претензий автора такие можно предъявить градоначальнику любого практически города на Земле, кроме ПКСК и ОСИ, местный житель всегда будет в претензии к местной же власти. Про ПКСК смотрел передачу про ситуацию в Карагандинской области, там так торопились отрапортовать наверх, что все ПКСК ликвидировали под угрозой штрафных санкций, а теперь города некому к зиме готовят. Меня например ПКСК полностью удовлетворяет и ОСИ мне даром не нужно, никто из ПКСК не ходил и не угрожал , дескать не создавайте ОСИ, наоборот ПКСК и радо бы избавиться от нас да некуда.
Вот что то припоминается мне. Кажется читал здесь же в народных новостях. Автор где то то ли пытался выступить, то ли подавал какую то записку о проблемах города и на неё не обратили внимания. наверное тогда Автор смертельно и обиделся на акима города.Как мудро заметил г-н Акрос детские обиды они самые сильные Уж простите пожалуйста и не обижайтесь, для меня со стороны это выглядит именно так.
изучили и сделали одно, заставили дорожников чистить снег от бордюра.
По дорожной разметке, я Самуратов Ильяс, совместно с начальником отдела дорожно-технической инспекции (фамилию забыл), начальником полиции города Базарбаевым и с журналистами Нашей Газеты, добились того, чтобы разметка не исчезла через месяц, подрядчики перекрашивали, все лежачие полицейские привели в порядок, затем заставили подрядчиков заделать все ямы в городе, и чтобы сделали двойной поворот на Кривом магазине - с Дощанова на Мауленова. И наконец добились, чтобы для ОДТИ выделили бюджет 20 миллионов на проведение экспертизы дорожного полотна. Хотя до этого их не допускали к приемке дорог, Маратом тут и не пахло.
А то что до сих пор Тазалык,Абз, Тазажол, Брунер, Арвис, СТА, ТТС, Сеним и другие, до сих пор паразитируют на теле города,вот это заслуга акима города.
Ильяс: до сих пор паразитируют на теле города,вот это заслуга акима города.
Цитата:
Ильяс: не допускали к приемке дорог, Маратом тут и не пахло.
Вам тут некоторые наши коллеги по сайту, предлагали пойти в акимы города - это утопия, никогда действующим режим нынешней власти на такое не пойдёт.
Самый доступный и реальный для вас вариант выбиться во власть - это выборы депутатов городского маслихата.
Схема ваших будущих действии:
1) начиная с сегодняшнего дня: активно участвуйте во всех городских дел - ЖКХ; дорожное строительство и ремонт; социальная сфера; пенсионеры и инвалиды ( самые добросовестные и благодарные избиратели) . И самое главное : - все ваши дела и особенно с положительным решением активно ОСВЕЩАЙТЕ в СМИ, особенно с оппозиционным уклоном и обязательно ненавязчиво критикуйте акимат города указывая на их ошибки и недочёты и ПРЕДЛАГАЯ пути решения этих трудностей( в этом деле с вас как с гуся вода - и поэтому не стесняйтесь) . Всё это делается для того что бы будущий ваш избиратель элементарно знал о вас и о ваших делах и о вашем отношении к действующему акиму города, что бы ваше имя было на слуху у потенционального электората, чтобы к будущим выборам вы подошли с большим и положительным информационным багажом, особенно в социальных сетях Интернета.
И постарайтесь за это время до выбором не нарушать Правила дорожного движения и вовремя платить ВСЕ налоги и своевременно сдавать все мыслимые и немыслимые декларации, в личной жизни вести себя скромнее ( после того как станете депутатом можно себе позволить : и сауну с девочками, и катание на санях с заездом к цыганам с распитием шампанского и прочих радостей депутатской жизни) что бы в будущем у избир.кома не было соблазна отказать вам в регистрации из-за неуплаты налога в 10 тенге и адм. правонарушения или чего нибудь в этом роде, как это они любят делатб
Постарайтесь за электоральный период накопить финансы на избирательный взнос и на предвыборную агитационную печатную продукцию.
На регистрацию идите с профессиональным юристом, с членами избиркома будьте вежливым и предупредительны, на все вопросы отвечайте чётко и по делу- постарайтесь расположить их к себе.
После регистрации, сразу начинайте вести предвыборную агитацию и побольше встречайтесь с населением, особенно с пенсионерами; для молодёжи и людей среднего возраста чаще выступайте в соц.сетях, и активно критикуйте власть во всех их коммунальных недочётах и ошибках, особенно акцент делайте на коррупционные дела, но не лезьте в политику, и обещайте, обещайте и еще раз обещайте построить коммунальный "рай" в городе, или хотя бы в отдельно взятом ПКСК или ОСИ и посадить всех коррупционеров ( люди любят "сладкое", считать чужие деньги и падки на это).
На сам процесс выборов расставьте везде, во всех избир.участках, своих людей, предварительно обучив их тонкостям выборного законодательства со средстами фотовидеофиксации, желательно с биноклями и с участием оппзиционных СМИ.
Избиратели при тайном голосовании ВСЕГДА голосуют против действующей власти ( это в их характере: -они всегда думают что власть их обкрадывает и никто и никогда не любит власть; кстати в будущем вас тоже не будут любить, даже будут ненавидеть).
После выборов ( я уверен что вы выиграете выборы), на заседании первой организационной сессии с помощью нескольких сочувствующих вам депутатов-коллег, выдвините себя в качестве кандидата на секретаря или как сейчас они дразняться, Председателя городского маслихата, с обязательным ТАЙНЫМ голосованием. Многим будущим депутатом нынешний бардак и коррупция во власти не очень нравиться ( и не только им , но и многим мелким гос.чиновникам недопущенных к властной кормушке) и они и их дети хотят жить в нормальном и справедливом государстве и в чистом и аккуратном и коммунально исправно функционирующем городе и они при тайном голосовании ОБЯЗАТЕЛЬНО проголосуют за вас.
После того как станете Главой городского маслихата, первым делом не увеличивайте свою зарплату и не устраивайте своих многочисленных родственников на работу к себе и секретаршу возьмите не совсем красивую. Первым делом при принятии годового бюджета, требуйте от акима, от его замов, от администраторов бюджетных программ, подробный, подетальный расклад денег: - зачем, необходимость,куда, сколько и какой контроль будет осуществляться за их расходом, и при необходимости чаще посылайте депутатов-членов постоянных комиссии на контроль за правильностью расходованием бюджетных средств в те или иные бюджетные организации - это основная ваша работа в маслихате, ничего другого от вас Закон и не требует, всякая другая работа - это от скуки, для имиджа и от ничего делания.
Никогда не ходите на планёрки в акимат, надо будет они к вам сами придут - потому что ВСЕ деньги распределяете вы с депутатами, а без денег они НИКТО и звать их НИКАК, тем более согласно Закону о депутатах вы им НЕ ПОДОТЧЁТНЫ, наоборот вы их ВСЕГДА можете дернуть на заседание сессии или постояной комиссии о целевом или о не целевом ( это уже уголовка) расходовании бюджетных средств. Только так действуете и они вас будут бояться: - а боязнь это страх, а страх - это уважение ( по пацанской теории Путина). Да и жить им как то ведь надо, на одну зарплату гос.чиновника при "успешных" родственниках -предпринимателях не сильно разгонишься, вот и будут приходить к вам и "договариваться" и тут не теряйтесь - жизнь одна и у вас есть своя семья которая хочет вкусно есть, сладко спать и так далее.
Вы не подчиняетесь НИКОМУ - ни акиму города, ни акиму области, даже Токаев вместе со Смаиловым вам не указ. Вы подчиняетесь только лишь - решениям городской сессии.
Примерно такая программа действии на предстоящие несколько лет - единственная дорога во власть.
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