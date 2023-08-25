Отправлено: - 11:11

Ильяс:

до сих пор паразитируют на теле города,вот это заслуга акима города.

Ильяс:

не допускали к приемке дорог, Маратом тут и не пахло.

Цитата:Цитата:Вам тут некоторые наши коллеги по сайту, предлагали пойти в акимы города - это утопия, никогда действующим режим нынешней власти на такое не пойдёт.Самый доступный и реальный для вас вариант выбиться во власть - это выборы депутатов городского маслихата.Схема ваших будущих действии:1) начиная с сегодняшнего дня: активно участвуйте во всех городских дел - ЖКХ; дорожное строительство и ремонт; социальная сфера; пенсионеры и инвалиды ( самые добросовестные и благодарные избиратели) . И самое главное : - все ваши дела и особенно с положительным решением активно ОСВЕЩАЙТЕ в СМИ, особенно с оппозиционным уклоном и обязательно ненавязчиво критикуйте акимат города указывая на их ошибки и недочёты и ПРЕДЛАГАЯ пути решения этих трудностей( в этом деле с вас как с гуся вода - и поэтому не стесняйтесь) . Всё это делается для того что бы будущий ваш избиратель элементарно знал о вас и о ваших делах и о вашем отношении к действующему акиму города, что бы ваше имя было на слуху у потенционального электората, чтобы к будущим выборам вы подошли с большим и положительным информационным багажом, особенно в социальных сетях Интернета.И постарайтесь за это время до выбором не нарушать Правила дорожного движения и вовремя платить ВСЕ налоги и своевременно сдавать все мыслимые и немыслимые декларации, в личной жизни вести себя скромнее ( после того как станете депутатом можно себе позволить : и сауну с девочками, и катание на санях с заездом к цыганам с распитием шампанского и прочих радостей депутатской жизни) что бы в будущем у избир.кома не было соблазна отказать вам в регистрации из-за неуплаты налога в 10 тенге и адм. правонарушения или чего нибудь в этом роде, как это они любят делатбПостарайтесь за электоральный период накопить финансы на избирательный взнос и на предвыборную агитационную печатную продукцию.На регистрацию идите с профессиональным юристом, с членами избиркома будьте вежливым и предупредительны, на все вопросы отвечайте чётко и по делу- постарайтесь расположить их к себе.После регистрации, сразу начинайте вести предвыборную агитацию и побольше встречайтесь с населением, особенно с пенсионерами; для молодёжи и людей среднего возраста чаще выступайте в соц.сетях, и активно критикуйте власть во всех их коммунальных недочётах и ошибках, особенно акцент делайте на коррупционные дела, но не лезьте в политику, и обещайте, обещайте и еще раз обещайте построить коммунальный "рай" в городе, или хотя бы в отдельно взятом ПКСК или ОСИ и посадить всех коррупционеров ( люди любят "сладкое", считать чужие деньги и падки на это).На сам процесс выборов расставьте везде, во всех избир.участках, своих людей, предварительно обучив их тонкостям выборного законодательства со средстами фотовидеофиксации, желательно с биноклями и с участием оппзиционных СМИ.Избиратели при тайном голосовании ВСЕГДА голосуют против действующей власти ( это в их характере: -они всегда думают что власть их обкрадывает и никто и никогда не любит власть; кстати в будущем вас тоже не будут любить, даже будут ненавидеть).После выборов ( я уверен что вы выиграете выборы), на заседании первой организационной сессии с помощью нескольких сочувствующих вам депутатов-коллег, выдвините себя в качестве кандидата на секретаря или как сейчас они дразняться, Председателя городского маслихата, с обязательным ТАЙНЫМ голосованием.Многим будущим депутатом нынешний бардак и коррупция во власти не очень нравиться ( и не только им , но и многим мелким гос.чиновникам недопущенных к властной кормушке) и они и их дети хотят жить в нормальном и справедливом государстве и в чистом и аккуратном и коммунально исправно функционирующем городе и они при тайном голосовании ОБЯЗАТЕЛЬНО проголосуют за вас.После того как станете Главой городского маслихата, первым делом не увеличивайте свою зарплату и не устраивайте своих многочисленных родственников на работу к себе и секретаршу возьмите не совсем красивую.Первым делом при принятии годового бюджета, требуйте от акима, от его замов, от администраторов бюджетных программ, подробный, подетальный расклад денег: - зачем, необходимость,куда, сколько и какой контроль будет осуществляться за их расходом, и при необходимости чаще посылайте депутатов-членов постоянных комиссии на контроль за правильностью расходованием бюджетных средств в те или иные бюджетные организации - это основная ваша работа в маслихате, ничего другого от вас Закон и не требует, всякая другая работа - это от скуки, для имиджа и от ничего делания.Никогда не ходите на планёрки в акимат, надо будет они к вам сами придут - потому что ВСЕ деньги распределяете вы с депутатами, а без денег они НИКТО и звать их НИКАК, тем более согласно Закону о депутатах вы им НЕ ПОДОТЧЁТНЫ, наоборот вы их ВСЕГДА можете дернуть на заседание сессии или постояной комиссии о целевом или о не целевом ( это уже уголовка) расходовании бюджетных средств. Только так действуете и они вас будут бояться: - а боязнь это страх, а страх - это уважение ( по пацанской теории Путина).Да и жить им как то ведь надо, на одну зарплату гос.чиновника при "успешных" родственниках -предпринимателях не сильно разгонишься, вот и будут приходить к вам и "договариваться" и тут не теряйтесь - жизнь одна и у вас есть своя семья которая хочет вкусно есть, сладко спать и так далее.Вы не подчиняетесь НИКОМУ - ни акиму города, ни акиму области, даже Токаев вместе со Смаиловым вам не указ.Вы подчиняетесь только лишь - решениям городской сессии.Примерно такая программа действии на предстоящие несколько лет - единственная дорога во власть.