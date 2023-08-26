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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2551
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.08.23 - 14:56
#8746
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Цитата:
таноми52:
Участвуете в создании образа врага, передёргивая, извращая, перевирая?

Как то вот Вы всех кто не согласен с Вашей точкой зрения упрекаете во всех смертных грехах. А даже создавать никакого образа не надо, субъект создает его сам вполне успешно, в том числе и приведёнными Вами словами. Если мир без России , то и мира нам не надо. А ничего, что в мире больше 150 стран, в том числе и мы? Вы там встаёте с колен, ещё что то делаете, не трогайте остальных . То есть на остальных России по словам Путина, переданные Вами наплевать. И ещё возможно я плохо знаю английский . но нигде не слышал песен про Трайдентушку, нацеленную на Расеюшку, успевая при этом ещё и гордо глядеть.
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8179
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.08.23 - 16:06
#8747
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---Детская площадка
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8179
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.08.23 - 16:11
#8748
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----Все это было когда - то земляничные поля .Ещё в этом году собирали урожай , но скоро все застроят муравейниками .
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8179
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.08.23 - 16:12
#8749
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29516
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.08.23 - 16:52
#8750
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Цитата:
Гога:

Что, 30 не успеваешь делать?
К чему эти картинки иностранного государства?
Там какие то проблемы хочешь показать или что?
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8179
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.08.23 - 17:42
#8751
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Цитата:
111:

----Не нравиться - не смотри . Ты цензор , что ли ? Это флуд ---- что хочу , то и выставляю .
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8179
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.08.23 - 17:44
#8752
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Цитата:
111:
К чему эти картинки иностранного государства?

----Ну не тебе бы об этом говорить - ты заполонил тут все снимками с Украины , где даже не был . Или я не прав ?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
180
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.08.23 - 19:25
#8753
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Цитата:
Kairat stayer: У РФ и Казахстана есть шансы стать развитыми странами
шансы равны 100%. что говорит о том, то они обязательно, всенепременно станут развитыми странами...но только автоматически
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
180
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.08.23 - 19:38
#8754
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Цитата:
Преступную группу, занимавшуюся кражей скота с вольного выпаса, задержали сотрудники управления криминальной полиции
Источник:
и сдали на мясо? нет, не сдали? а надо было. ну шоб польза от них какая-то обществу была.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3525
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.08.23 - 11:04
#8755
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Цитата:
saba:
Если мир без России , то и мира нам не надо.
А ничего, что в мире больше 150 стран, в том числе и мы?


Странная логика, как в басне:"Где Ваша совесть, Ваша честь? Вы обещали дать Вас съесть..."

То есть, ты погибай, но мир спаси!
Нет, уж! Погибать, так оптом!8-)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
180
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.08.23 - 12:07
#8756
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Цитата:
saba: Так и в жизни города. Аксакалов вот из лучших побуждений наверное урезал деньги на парки и фонтаны в Юбилейном.

я не в курсе что там кто урезал. вчера за последние 6 лет побывал в костанае. в очередной раз меняют остановочные павильоны на абая. и снова делают через .опу. я помню как лично делал парковку возле магазина рахат, как каток ломал ветки лиственниц. хотя и я и проектировщики прекрасно знали что в соответствии правилами организации дорожного движения парковки там быть не должно. и че?! где она сейчас?. асфальт на абая снова переложили и че толку? снова складки и волны на автобусных остановках. заменили брусчатку на технологичках - ни...я не доделално и выглядит также по-уродски как и было. и если кому-то после всех этих неэффективных трат хочется ещё и развлекаться за бюджетный счёт (к слову, весьма убогим образом), то лучше б у них мозги таки засохли, в прямом смысле.
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