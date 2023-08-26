Отправлено: - 11:04

saba:

Если мир без России , то и мира нам не надо.

А ничего, что в мире больше 150 стран, в том числе и мы?

Цитата:Странная логика, как в басне:"Где Ваша совесть, Ваша честь? Вы обещали дать Вас съесть..."То есть, ты погибай, но мир спаси!Нет, уж! Погибать, так оптом!