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В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в Рудном праздновали 66-й день рождения
В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в Рудном праздновали 66-й день рождения
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47420
В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в Рудном праздновали 66-й день рождения
Отправлено: 26.08.23 - 13:43
Праздник в будний день заранее был обречен на то, что количество зрителей сократится. Наверное, в том числе поэтому дневная программа оказалась крайне скучной. Тем не менее, вечером как и ожидалось, центральная площадь была забита людьми. Все пришли посмотреть на большой концерт приглашенных звезд.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4528
Re: В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в...
Отправлено: 26.08.23 - 13:43
Цитата://Почему праздник в Рудном с каждым годом становится все менее ярким, расскажем в ближайшем номере "НГ".//
Что тут рассказывать и козе понятно: - хорошего ОРГАНИЗАТОРА нет, который ВСЁ выдумал бы и координировал ВСЕХ по минутно и по часам.
Так то город- не бедный, да и основной спонсор - МИЛЛИАРДЕР.
Что тут рассказывать и козе понятно: - хорошего ОРГАНИЗАТОРА нет, который ВСЁ выдумал бы и координировал ВСЕХ по минутно и по часам.
Так то город- не бедный, да и основной спонсор - МИЛЛИАРДЕР.
В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в Рудном праздновали 66-й день рождения
Отправлено: 26.08.23 - 13:52
В Рудном раньше круто было, но с тех пор поосто в Костанае начали делать лучше, а в Рудном как было, так и осталось.
Но заметил что в Костанае совсем мало пьют, в Рудном это открыто и как бы само собой..
Но заметил что в Костанае совсем мало пьют, в Рудном это открыто и как бы само собой..
Re: В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в...
Отправлено: 26.08.23 - 14:31
Хотя да, там музыкалка наверно лучше, и Цветкоф был, и эти афроафриканцы..
Шашлыки вроде даже были
Шашлыки вроде даже были
(Пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 8177
В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в Рудном праздновали 66-й день рождения
Отправлено: 26.08.23 - 15:58
Цитата:
?
111:
поосто
поосто
?
В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в Рудном праздновали 66-й день рождения
Отправлено: 26.08.23 - 16:39
Цитата:
У меня же нет редактора и корректора как у тебя, потому надо пользоваться Логикой и читать :
Цитата:
Гога:
У меня же нет редактора и корректора как у тебя, потому надо пользоваться Логикой и читать :
Цитата:
111:
В Рудном раньше круто было, но с тех пор пРосто
В Рудном раньше круто было, но с тех пор пРосто
Re: В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в...
Отправлено: 26.08.23 - 19:38
Что, Георгий, совсем костанайцем стал? Уже тебе в Рудном и праздник не праздник? А рудничанам понравилось, особенно салют. Тем более несколько прошлых лет день города совмещали с днём металлурга, соответственно и финансирование шло от ССГПО. А в этом году всё вернулось на круги своя, и день города как положено, в конце августа.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 178
Re: В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в...
Отправлено: 26.08.23 - 19:49
Цитата:
город в говне а мы бюджетные деньги на ....ю пускаем. да да, всё верно, последние 30 лет именно так и происходило. че, кто там лелеет надежду в развитые страны пробраться?! у местных поспрашайте им эти ваши чаяния никуда не воткнулись, им салюты подавай и непременно шоб в конце августа.
КГСПС:
А в этом году всё вернулось на круги своя...
А в этом году всё вернулось на круги своя...
город в говне а мы бюджетные деньги на ....ю пускаем. да да, всё верно, последние 30 лет именно так и происходило. че, кто там лелеет надежду в развитые страны пробраться?! у местных поспрашайте им эти ваши чаяния никуда не воткнулись, им салюты подавай и непременно шоб в конце августа.
В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в Рудном праздновали 66-й день рождения
Отправлено: 26.08.23 - 21:11
Комментарий удален модератором.
В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в Рудном праздновали 66-й день рождения
Отправлено: 26.08.23 - 21:15
Цитата:
Да, помню, мне абсолютно все нравилось в Рудном, когда там жил..
Но вот теперь, сравнивая с Костанаем, ну есть некоторые различия.
Хотя да, в Рудном всегда мне кажется приезжали суперзвезды..
КГСПС:
А рудничанам понравилось, особенно салют. Те
А рудничанам понравилось, особенно салют. Те
Да, помню, мне абсолютно все нравилось в Рудном, когда там жил..
Но вот теперь, сравнивая с Костанаем, ну есть некоторые различия.
Хотя да, в Рудном всегда мне кажется приезжали суперзвезды..
В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в Рудном праздновали 66-й день рождения
Отправлено: 26.08.23 - 23:02
Цитата:
Так и не должно быть одинаково везде. Жить не интересно будет.
111:
Так и не должно быть одинаково везде. Жить не интересно будет.
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