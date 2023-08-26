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≡ В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в Рудном праздновали 66-й день рождения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47420
В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в Рудном праздновали 66-й день рождения
Отправлено: 26.08.23 - 13:43
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Праздник в будний день заранее был обречен на то, что количество зрителей сократится. Наверное, в том числе поэтому дневная программа оказалась крайне скучной. Тем не менее, вечером как и ожидалось, центральная площадь была забита людьми. Все пришли посмотреть на большой концерт приглашенных звезд.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4528
Re: В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в...
Отправлено: 26.08.23 - 13:43
#1
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Цитата://Почему праздник в Рудном с каждым годом становится все менее ярким, расскажем в ближайшем номере "НГ".//

Что тут рассказывать и козе понятно: - хорошего ОРГАНИЗАТОРА нет, который ВСЁ выдумал бы и координировал ВСЕХ по минутно и по часам.
Так то город- не бедный, да и основной спонсор - МИЛЛИАРДЕР.
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29513
В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в Рудном праздновали 66-й день рождения
Отправлено: 26.08.23 - 13:52
#2
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В Рудном раньше круто было, но с тех пор поосто в Костанае начали делать лучше, а в Рудном как было, так и осталось.
Но заметил что в Костанае совсем мало пьют, в Рудном это открыто и как бы само собой..
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29513
Re: В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в...
Отправлено: 26.08.23 - 14:31
#3
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Хотя да, там музыкалка наверно лучше, и Цветкоф был, и эти афроафриканцы..
Шашлыки вроде даже были
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8177
В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в Рудном праздновали 66-й день рождения
Отправлено: 26.08.23 - 15:58
#4
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Цитата:
111:
поосто

?
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29513
В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в Рудном праздновали 66-й день рождения
Отправлено: 26.08.23 - 16:39
#5
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Цитата:
Гога:

У меня же нет редактора и корректора как у тебя, потому надо пользоваться Логикой и читать :

Цитата:
111:
В Рудном раньше круто было, но с тех пор пРосто
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1800
Re: В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в...
Отправлено: 26.08.23 - 19:38
#6
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Что, Георгий, совсем костанайцем стал? Уже тебе в Рудном и праздник не праздник? А рудничанам понравилось, особенно салют. Тем более несколько прошлых лет день города совмещали с днём металлурга, соответственно и финансирование шло от ССГПО. А в этом году всё вернулось на круги своя, и день города как положено, в конце августа.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
178
Re: В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в...
Отправлено: 26.08.23 - 19:49
#7
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Цитата:
КГСПС:
А в этом году всё вернулось на круги своя...

город в говне а мы бюджетные деньги на ....ю пускаем. да да, всё верно, последние 30 лет именно так и происходило. че, кто там лелеет надежду в развитые страны пробраться?! у местных поспрашайте им эти ваши чаяния никуда не воткнулись, им салюты подавай и непременно шоб в конце августа.
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29513
В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в Рудном праздновали 66-й день рождения
Отправлено: 26.08.23 - 21:11
#8
Комментарий удален модератором.
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29513
В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в Рудном праздновали 66-й день рождения
Отправлено: 26.08.23 - 21:15
#9
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Цитата:
КГСПС:
А рудничанам понравилось, особенно салют. Те

Да, помню, мне абсолютно все нравилось в Рудном, когда там жил..
Но вот теперь, сравнивая с Костанаем, ну есть некоторые различия.
Хотя да, в Рудном всегда мне кажется приезжали суперзвезды..
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1800
В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в Рудном праздновали 66-й день рождения
Отправлено: 26.08.23 - 23:02
#10
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Цитата:
111:

Так и не должно быть одинаково везде. Жить не интересно будет.
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