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≡ Лошадей на 3 млн тенге украли скотокрады в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47420
Лошадей на 3 млн тенге украли скотокрады в Костанайской области
Отправлено: 26.08.23 - 12:56
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Преступную группу, занимавшуюся кражей скота с вольного выпаса, задержали сотрудники управления криминальной полиции ДП Костанайской области совместно с полицейскими Аркалыка. Подозреваемые совершили три кражи скота - всего 14 голов лошадей.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26030
Re: Лошадей на 3 млн тенге украли скотокрады в Костанайской...
Отправлено: 26.08.23 - 12:56
#1
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Барымтачи... :-o
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4528
Re: Лошадей на 3 млн тенге украли скотокрады в Костанайской...
Отправлено: 26.08.23 - 13:28
#2
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Цитата:
drakon:
Барымтачи...


Очевидно, породистые лошади были: - 14 украли; 11 вернули - 3 в остатке по 1 000 000 тенге каждая.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29474
Лошадей на 3 млн тенге украли скотокрады в Костанайской области
Отправлено: 26.08.23 - 13:55
#3
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Цитата:
ACROS:
Очевидно, породистые лошади были: - 14 украли; 11 вернули - 3 в остатке по 1 000 000 тенге каждая.

А могли и по другому же посчитать, 3500, цена продажи куска мяса, помножить например на 300.
Тоже миллион получается грубо говоря..
Ну а так то тысяч 600-800..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6270
Re: Лошадей на 3 млн тенге украли скотокрады в Костанайской...
Отправлено: 26.08.23 - 19:13
#4
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Отходим от мясного, больше рыбного или птицу, переходим на ПП, побольше воды, меньше спиртное
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