Отправлено: - 18:01

Собрать школьнику рюкзак, одеть и обуть его несложно. Но понять, с каким багажом знаний и умений нужно идти в первый класс, сложнее. Многие родители убеждены, что главная подготовка к школе - это как можно быстрее научить ребенка считать, читать и писать. Откуда появились такие требования и так ли это на самом деле?