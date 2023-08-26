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≡ Должен ли ребенок уметь читать и писать до школы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47420
Должен ли ребенок уметь читать и писать до школы
Отправлено: 26.08.23 - 18:01
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Собрать школьнику рюкзак, одеть и обуть его несложно. Но понять, с каким багажом знаний и умений нужно идти в первый класс, сложнее. Многие родители убеждены, что главная подготовка к школе - это как можно быстрее научить ребенка считать, читать и писать. Откуда появились такие требования и так ли это на самом деле?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13041
Re: Должен ли ребенок уметь читать и писать до школы
Отправлено: 26.08.23 - 18:01
#1
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1370
Re: Должен ли ребенок уметь читать и писать до школы
Отправлено: 26.08.23 - 18:48
#2
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Цитата:
Молодая мама уверена, что пойти в первый класс сын должен, уже зная чтение и письмо.

Источник:
Ребёнок не должен до школы читать и писать! Ещё С.М.Маяцкий бывший директор школы №19 утверждал об этом. Когда сверстники будут изучать чтение и правописание у знающего всё это ученика пропадает интерес к учёбе ;-)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
178
Re: Должен ли ребенок уметь читать и писать до школы
Отправлено: 26.08.23 - 19:08
#3
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Цитата:
Должен ли ребенок уметь читать и писать до школы

Источник:

он даже после школы не должен этого уметь. я вообще считаю что в школу надо идти по желанию. хочешь идёшь, хочешь нет.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6270
Re: Должен ли ребенок уметь читать и писать до школы
Отправлено: 26.08.23 - 19:11
#4
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На тик-токе гуляет обращение учительницы, если дитя будет плохо себя ведёт,покажет плохие жесты и будет ругаться, родителей таких учеников могут оштрафовать вначале на двадцать, а после тридцать мне, под занавес закрыть на пять суток. Я бы таких детей на линейке порол розгами
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