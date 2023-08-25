Отправлено: - 17:30





Что дальше? Запретит продавать мороженое и лимонад?



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=49778 и из-за этого и детским площадкам приходит песец, не контроль за подрядчиками, строящими дороги и дома, что уже сразу надо переделывать, и не даже отремонтировать Детскую областную больницу, а с ДЕТСКИМИ МАШИНКАМИ.Что дальше? Запретит продавать мороженое и лимонад?Источник:

Цитата:ааааа вот оно чея то думал автор в клоунской манере пытался показать что акиму города как то мелко бороться с детскими машинками оккупировавшими центр (что действительно взывает саркатистичекие улыбки) раз уже не первый свой отзыв посвящает жундубаевумол пусть займётся делами по крупнее( дороги, остановки, стройки, дни города-все есть)а тут оказывается автор просто информационно лоббирует интересы ипэшников владельцев этих злосчастных машинокчто аж вон в сердцах вопрошает "что дальше? аким запретит продавать мороженое?"ну теперь все встало на свои места)) это кто же там такой важный и крупный злодей такой этот владелец машинок? что имеет такой вес с акиматом города бодаться да еще и информационную поддержку себе позволяет оказывать?)))уууух теперь еще интереснее стало дожмет ли его жундубаевнадеюсь что дожмет ибо нефиг борзеть))