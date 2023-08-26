В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в Рудном праздновали 66-й день рождения

Отправлено: - 13:52

В Рудном раньше круто было, но с тех пор поосто в Костанае начали делать лучше, а в Рудном как было, так и осталось.

Но заметил что в Костанае совсем мало пьют, в Рудном это открыто и как бы само собой..