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≡ В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в Рудном праздновали 66-й день рождения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47419
В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в Рудном праздновали 66-й день рождения
Отправлено: 26.08.23 - 13:43
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Праздник в будний день заранее был обречен на то, что количество зрителей сократится. Наверное, в том числе поэтому дневная программа оказалась крайне скучной. Тем не менее, вечером как и ожидалось, центральная площадь была забита людьми. Все пришли посмотреть на большой концерт приглашенных звезд.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4528
Re: В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в...
Отправлено: 26.08.23 - 13:43
#1
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Цитата://Почему праздник в Рудном с каждым годом становится все менее ярким, расскажем в ближайшем номере "НГ".//

Что тут рассказывать и козе понятно: - хорошего ОРГАНИЗАТОРА нет, который ВСЁ выдумал бы и координировал ВСЕХ по минутно и по часам.
Так то город- не бедный, да и основной спонсор - МИЛЛИАРДЕР.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29467
В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в Рудном праздновали 66-й день рождения
Отправлено: 26.08.23 - 13:52
#2
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В Рудном раньше круто было, но с тех пор поосто в Костанае начали делать лучше, а в Рудном как было, так и осталось.
Но заметил что в Костанае совсем мало пьют, в Рудном это открыто и как бы само собой..
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29467
Re: В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в...
Отправлено: 26.08.23 - 14:31
#3
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Хотя да, там музыкалка наверно лучше, и Цветкоф был, и эти афроафриканцы..
Шашлыки вроде даже были
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8170
В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в Рудном праздновали 66-й день рождения
Отправлено: 26.08.23 - 15:58
#4
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