Отправлено: - 12:17

Kairat stayer:

Главное чтобы у нас всё по плану шло,

[Исправлено: ACROS, 26.08.2023 - 12:29]

Цитата:А, есть ли он вообще, этот ПЛАН, у властей наших ??Назарбаев тридцать лет нас куда то вёл- и в итоге оказалось: - не туда вёл- страна с самой богатой землёй уступает в развитии даже арабам, корейцам, китайцам - у которых практически ничего нет, что тут говорит уже о европе и странах восточной евровы.А, вы говорите о каком то мифическом ПЛАНЕ перехода на новый формат правописания казахского языка.Почему так написал: - вдруг придёт третий президент и заявит нечто другое о кирилице и латинице и все казахские учёные-лингвисты дружно скажут этому "одобрямс".Минсельхоз, даже наше сельхоз облуправление - возглавляют люди ни дня не проработавшие в сельском хозяйстве и понятие не имеющие что такое земля и это в житнице страны, где с/х - одна из ведущих отраслей области, а курирует сельское хозяйство человек предлагающий в сезон массовых осенних дождей, вести раздельную уборку зерновых. Это финиш.Министр финансов говорит что Кармет отберут у индуса и передадут Мордашеву и занимется этим некий Скляр в правительстве, этот Скляр через день говорит что министр врёт и никакой сделки как бы и нет ( очевидно был окрик из библиотеки).Министр образования внедряет учёбу аж вплоть до 31 мая (как будто пять дней что то решат в системе образования), а министр по труду и соц.обеспечению отменяет это "новшество" до 25 года.Вопрос: - они каждый своими делами занимаются, или что то курят на заседании каб.мина ??Это о уровне компетентности и профессионализма членов правительства их подчинённых.