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≡ Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы "Ы" после критики Токаева
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47416
Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы "Ы" после критики Токаева
Отправлено: 25.08.23 - 15:37
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К поэтапному переходу на латиницу пока не приступили, несмотря на планы начать процесс в 2023 году. В Министерстве науки и высшего образования РК объяснили, почему ещё не начался поэтапный переход казахского алфавита на латинскую графику.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4259
Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы "Ы" после критики Токаева
Отправлено: 26.08.23 - 10:25
#15
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Цитата:
saba:
самый главный вопрос ЗАЧЕМ? Что дают умляуты и прочая дребедень. Тут бы просто буквы заучить, а тебе ещё бревисы с тильдой


Просто следует грамотный алфавит составить, ранее же использовали, газеты выпускали и.т.д. Если не ошибаюсь, наши предки первоначально использовали арабский алфавит (вязь, ара́бица). Затем во время СССР небольшой период с арабской письменности перешли на латиницу (с 1929 по 1939 годы), далее большинство союзных республик перешли на кириллицу, в том числе и мы. Интересно сейчас страны Прибалтики какой алфавит используют, они же наверное тоже ранее использовали латиницу. Грузины свой алфавит и кириллицу использовали, когда служил в советской армии 1986-1988 годы.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4259
Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы "Ы" после критики Токаева
Отправлено: 26.08.23 - 10:36
#16
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Цитата:
Kairat stayer:
Не просто же центральную комиссию создали из числа различных узкопрофильных специалистов. Да и до настоящего времени общественность обсуждает, очень много знатоков всяких развелось, ещё не все пришли к единому мнению.


При правлении Мустафы Кемаля Ататюрка в Турции, 1928 году была создана комиссия по переходу писменности турецкого языка на латиницу. Они удачно адаптировали требованиям фонетического строя своего языка и безболезненно перешли на латиницу, проблемы наверное были, однако алфавит до настоящего времени существует и повсеместно используется.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18187
Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы "Ы" после критики Токаева
Отправлено: 26.08.23 - 11:59
#17
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Цитата:
Tenkisch:
Цель одна! Что бы следубщие поколения не смогли свободно получить информацию о том как жили их предки 50-100 лет назад. и вдолбить новому поколению свою придуманнаю историю! более ничего, ТОЛЬКО БИЗНЕС! ВДУМАЙТЕСЬ...

Переход на казахский - с той же целью - чтобы перестали уезжать в РФ на заработки, на учебу и на ПМЖ ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13039
Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы "Ы" после критики Токаева
Отправлено: 26.08.23 - 12:14
#18
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Цитата:
maxsaf:
Таджикистану и Киргизии это не мешает уезжать в РФ на ПМЖ, на заработки и даже на учёбу в ВУЗы не зная при этом русского языка) И не кто из них ни едет не в Иран, не в Турцию на заработки. Все прут в плохую рашку.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4525
Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы "Ы" после критики Токаева
Отправлено: 26.08.23 - 12:17
#19
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Цитата:
Kairat stayer:
Главное чтобы у нас всё по плану шло,


А, есть ли он вообще, этот ПЛАН, у властей наших ??
Назарбаев тридцать лет нас куда то вёл- и в итоге оказалось: - не туда вёл- страна с самой богатой землёй уступает в развитии даже арабам, корейцам, китайцам - у которых практически ничего нет, что тут говорит уже о европе и странах восточной евровы.
А, вы говорите о каком то мифическом ПЛАНЕ перехода на новый формат правописания казахского языка.
Почему так написал: - вдруг придёт третий президент и заявит нечто другое о кирилице и латинице и все казахские учёные-лингвисты дружно скажут этому "одобрямс".

Минсельхоз, даже наше сельхоз облуправление - возглавляют люди ни дня не проработавшие в сельском хозяйстве и понятие не имеющие что такое земля и это в житнице страны, где с/х - одна из ведущих отраслей области, а курирует сельское хозяйство человек предлагающий в сезон массовых осенних дождей, вести раздельную уборку зерновых. Это финиш.

Министр финансов говорит что Кармет отберут у индуса и передадут Мордашеву и занимется этим некий Скляр в правительстве, этот Скляр через день говорит что министр врёт и никакой сделки как бы и нет ( очевидно был окрик из библиотеки).

Министр образования внедряет учёбу аж вплоть до 31 мая (как будто пять дней что то решат в системе образования), а министр по труду и соц.обеспечению отменяет это "новшество" до 25 года.
Вопрос: - они каждый своими делами занимаются, или что то курят на заседании каб.мина ??

Это о уровне компетентности и профессионализма членов правительства их подчинённых.

[Исправлено: ACROS, 26.08.2023 - 12:29]
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