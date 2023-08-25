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Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы "Ы" после критики Токаева
Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы "Ы" после критики Токаева
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Я робот(Пользователи)
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- 47416
Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы "Ы" после критики Токаева
Отправлено: 25.08.23 - 15:37
К поэтапному переходу на латиницу пока не приступили, несмотря на планы начать процесс в 2023 году. В Министерстве науки и высшего образования РК объяснили, почему ещё не начался поэтапный переход казахского алфавита на латинскую графику.
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Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы "Ы" после критики Токаева
Отправлено: 26.08.23 - 10:25
Цитата:
Просто следует грамотный алфавит составить, ранее же использовали, газеты выпускали и.т.д. Если не ошибаюсь, наши предки первоначально использовали арабский алфавит (вязь, ара́бица). Затем во время СССР небольшой период с арабской письменности перешли на латиницу (с 1929 по 1939 годы), далее большинство союзных республик перешли на кириллицу, в том числе и мы. Интересно сейчас страны Прибалтики какой алфавит используют, они же наверное тоже ранее использовали латиницу. Грузины свой алфавит и кириллицу использовали, когда служил в советской армии 1986-1988 годы.
saba:
самый главный вопрос ЗАЧЕМ? Что дают умляуты и прочая дребедень. Тут бы просто буквы заучить, а тебе ещё бревисы с тильдой
самый главный вопрос ЗАЧЕМ? Что дают умляуты и прочая дребедень. Тут бы просто буквы заучить, а тебе ещё бревисы с тильдой
Просто следует грамотный алфавит составить, ранее же использовали, газеты выпускали и.т.д. Если не ошибаюсь, наши предки первоначально использовали арабский алфавит (вязь, ара́бица). Затем во время СССР небольшой период с арабской письменности перешли на латиницу (с 1929 по 1939 годы), далее большинство союзных республик перешли на кириллицу, в том числе и мы. Интересно сейчас страны Прибалтики какой алфавит используют, они же наверное тоже ранее использовали латиницу. Грузины свой алфавит и кириллицу использовали, когда служил в советской армии 1986-1988 годы.
Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы "Ы" после критики Токаева
Отправлено: 26.08.23 - 10:36
Цитата:
При правлении Мустафы Кемаля Ататюрка в Турции, 1928 году была создана комиссия по переходу писменности турецкого языка на латиницу. Они удачно адаптировали требованиям фонетического строя своего языка и безболезненно перешли на латиницу, проблемы наверное были, однако алфавит до настоящего времени существует и повсеместно используется.
Kairat stayer:
Не просто же центральную комиссию создали из числа различных узкопрофильных специалистов. Да и до настоящего времени общественность обсуждает, очень много знатоков всяких развелось, ещё не все пришли к единому мнению.
Не просто же центральную комиссию создали из числа различных узкопрофильных специалистов. Да и до настоящего времени общественность обсуждает, очень много знатоков всяких развелось, ещё не все пришли к единому мнению.
При правлении Мустафы Кемаля Ататюрка в Турции, 1928 году была создана комиссия по переходу писменности турецкого языка на латиницу. Они удачно адаптировали требованиям фонетического строя своего языка и безболезненно перешли на латиницу, проблемы наверное были, однако алфавит до настоящего времени существует и повсеместно используется.
(Полноправные пользователи)
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- 27.05.18
- Сообщений:
- 18187
Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы "Ы" после критики Токаева
Отправлено: 26.08.23 - 11:59
Цитата:
Переход на казахский - с той же целью - чтобы перестали уезжать в РФ на заработки, на учебу и на ПМЖ
Tenkisch:
Цель одна! Что бы следубщие поколения не смогли свободно получить информацию о том как жили их предки 50-100 лет назад. и вдолбить новому поколению свою придуманнаю историю! более ничего, ТОЛЬКО БИЗНЕС! ВДУМАЙТЕСЬ...
Цель одна! Что бы следубщие поколения не смогли свободно получить информацию о том как жили их предки 50-100 лет назад. и вдолбить новому поколению свою придуманнаю историю! более ничего, ТОЛЬКО БИЗНЕС! ВДУМАЙТЕСЬ...
Переход на казахский - с той же целью - чтобы перестали уезжать в РФ на заработки, на учебу и на ПМЖ
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13039
Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы "Ы" после критики Токаева
Отправлено: 26.08.23 - 12:14
Цитата:
maxsaf:Таджикистану и Киргизии это не мешает уезжать в РФ на ПМЖ, на заработки и даже на учёбу в ВУЗы не зная при этом русского языка) И не кто из них ни едет не в Иран, не в Турцию на заработки. Все прут в плохую рашку.
A
(Полноправные пользователи)
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- 16.11.19
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- 4525
Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы "Ы" после критики Токаева
Отправлено: 26.08.23 - 12:17
Цитата:
А, есть ли он вообще, этот ПЛАН, у властей наших ??
Назарбаев тридцать лет нас куда то вёл- и в итоге оказалось: - не туда вёл- страна с самой богатой землёй уступает в развитии даже арабам, корейцам, китайцам - у которых практически ничего нет, что тут говорит уже о европе и странах восточной евровы.
А, вы говорите о каком то мифическом ПЛАНЕ перехода на новый формат правописания казахского языка.
Почему так написал: - вдруг придёт третий президент и заявит нечто другое о кирилице и латинице и все казахские учёные-лингвисты дружно скажут этому "одобрямс".
Минсельхоз, даже наше сельхоз облуправление - возглавляют люди ни дня не проработавшие в сельском хозяйстве и понятие не имеющие что такое земля и это в житнице страны, где с/х - одна из ведущих отраслей области, а курирует сельское хозяйство человек предлагающий в сезон массовых осенних дождей, вести раздельную уборку зерновых. Это финиш.
Министр финансов говорит что Кармет отберут у индуса и передадут Мордашеву и занимется этим некий Скляр в правительстве, этот Скляр через день говорит что министр врёт и никакой сделки как бы и нет ( очевидно был окрик из библиотеки).
Министр образования внедряет учёбу аж вплоть до 31 мая (как будто пять дней что то решат в системе образования), а министр по труду и соц.обеспечению отменяет это "новшество" до 25 года.
Вопрос: - они каждый своими делами занимаются, или что то курят на заседании каб.мина ??
Это о уровне компетентности и профессионализма членов правительства их подчинённых.
[Исправлено: ACROS, 26.08.2023 - 12:29]
Kairat stayer:
Главное чтобы у нас всё по плану шло,
Главное чтобы у нас всё по плану шло,
А, есть ли он вообще, этот ПЛАН, у властей наших ??
Назарбаев тридцать лет нас куда то вёл- и в итоге оказалось: - не туда вёл- страна с самой богатой землёй уступает в развитии даже арабам, корейцам, китайцам - у которых практически ничего нет, что тут говорит уже о европе и странах восточной евровы.
А, вы говорите о каком то мифическом ПЛАНЕ перехода на новый формат правописания казахского языка.
Почему так написал: - вдруг придёт третий президент и заявит нечто другое о кирилице и латинице и все казахские учёные-лингвисты дружно скажут этому "одобрямс".
Минсельхоз, даже наше сельхоз облуправление - возглавляют люди ни дня не проработавшие в сельском хозяйстве и понятие не имеющие что такое земля и это в житнице страны, где с/х - одна из ведущих отраслей области, а курирует сельское хозяйство человек предлагающий в сезон массовых осенних дождей, вести раздельную уборку зерновых. Это финиш.
Министр финансов говорит что Кармет отберут у индуса и передадут Мордашеву и занимется этим некий Скляр в правительстве, этот Скляр через день говорит что министр врёт и никакой сделки как бы и нет ( очевидно был окрик из библиотеки).
Министр образования внедряет учёбу аж вплоть до 31 мая (как будто пять дней что то решат в системе образования), а министр по труду и соц.обеспечению отменяет это "новшество" до 25 года.
Вопрос: - они каждый своими делами занимаются, или что то курят на заседании каб.мина ??
Это о уровне компетентности и профессионализма членов правительства их подчинённых.
[Исправлено: ACROS, 26.08.2023 - 12:29]
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