Прокат детских машинок, сколько цветов посадили и сколько засохли и сколько бордюра надо заменить - это 90 процентов работы за полтора года акима Костаная. Почему, как только я начинаю говорить и писать об некомпетентности акима области и города, мне сразу показывают фонтаны, новый асфальт, цветочки и свежевыкрашенные от 40 лет и старше дома. Читать новость
и из-за этого и детским площадкам приходит песец, не контроль за подрядчиками, строящими дороги и дома, что уже сразу надо переделывать, и не даже отремонтировать Детскую областную больницу, а с ДЕТСКИМИ МАШИНКАМИ.
Что дальше? Запретит продавать мороженое и лимонад?
ааааа вот оно че я то думал автор в клоунской манере пытался показать что акиму города как то мелко бороться с детскими машинками оккупировавшими центр (что действительно взывает саркатистичекие улыбки) раз уже не первый свой отзыв посвящает жундубаеву мол пусть займётся делами по крупнее( дороги, остановки, стройки, дни города-все есть) а тут оказывается автор просто информационно лоббирует интересы ипэшников владельцев этих злосчастных машинок что аж вон в сердцах вопрошает "что дальше? аким запретит продавать мороженое?"
ну теперь все встало на свои места)) это кто же там такой важный и крупный злодей такой этот владелец машинок? что имеет такой вес с акиматом города бодаться да еще и информационную поддержку себе позволяет оказывать?)))
уууух теперь еще интереснее стало дожмет ли его жундубаев надеюсь что дожмет ибо нефиг борзеть))
Я тоже думаю, что фонтаны долго не простоят. Нет у нас инженерной мысли, только освоительские. Нет долгосрочного обслуживания, всё очень сезонное, недолговечное. Единственный плюс ставлю Жундубаеву только за контроль за укладкой асфальта и разметкой на Абая этим летом. И то, может это даже не его заслуга. Вот бы везде такой контроль за ВСЕМИ ДОРОГАМИ в городе.
А что собственно вы знаете о работе акима города? Могу вот хотя бы один плюс ещё поставить. Работа по прокладке дороги со 2 Костаная в Аэропорт уже идёт, на чиновничьем уровне первым я услышал об этом от него и планомерно двигает дальше. Уже аким области посетил, потом будут говорить что это сделано при Аксакалове. да не всё получается, но по крайней мере он пытается думать и анализировать на своём посту, что уж поверьте мне, большая редкость среди чиновников.
ACROS: дорога уже продавлена со стороны въезда КЖБИ и местами она как трясучка.
А я ещё при первом капитальном ремонте задавал вопрос, это капитальный ремонт или средний. При капитальном ремонте дорожники должны были снять всю дорожную одежду и постелить новую. А они первый слой не сняли, а он ребристый и потом все последующие слои повторяют этот профиль. Если ехать с центра это начиналось с сельхозинститута и почти до выезда. Вибрация я имею в виду
По сути претензий автора такие можно предъявить градоначальнику любого практически города на Земле, кроме ПКСК и ОСИ, местный житель всегда будет в претензии к местной же власти. Про ПКСК смотрел передачу про ситуацию в Карагандинской области, там так торопились отрапортовать наверх, что все ПКСК ликвидировали под угрозой штрафных санкций, а теперь города некому к зиме готовят. Меня например ПКСК полностью удовлетворяет и ОСИ мне даром не нужно, никто из ПКСК не ходил и не угрожал , дескать не создавайте ОСИ, наоборот ПКСК и радо бы избавиться от нас да некуда.
Вот что то припоминается мне. Кажется читал здесь же в народных новостях. Автор где то то ли пытался выступить, то ли подавал какую то записку о проблемах города и на неё не обратили внимания. наверное тогда Автор смертельно и обиделся на акима города.Как мудро заметил г-н Акрос детские обиды они самые сильные Уж простите пожалуйста и не обижайтесь, для меня со стороны это выглядит именно так.
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