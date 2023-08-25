Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы "Ы" после критики Токаева
Отправлено: 25.08.23 - 15:37
К поэтапному переходу на латиницу пока не приступили, несмотря на планы начать процесс в 2023 году. В Министерстве науки и высшего образования РК объяснили, почему ещё не начался поэтапный переход казахского алфавита на латинскую графику. Читать новость
Вот это настоящий Сизифов труд.Какая разница какими умляутами будут обозначать казахские звуки. И обоснования какие то за уши притянутые. Что перейдём на латиницу все по английски заговорим? Израиль , Армения,Грузия, арабские страны живут со своим алфавитом и не парятся. И совершенно спокойно чувствуют себя в интернете с его английским. Если как говорят отдалиться хотели от России, то вполне себе и с кириллицей можно отдалиться. Украина вон как на кириллице от России убежала, не догонишь. Зачем вся эта бессмыслица объясните мне или это тоже реформы ради реформ?
Ильяс: Гипотетически: Турцию ждёт экономический крах, Реджеп в отставку или навстречу с Аллахом. Туда же Воландеморт и Россия воспрянет. Что будет делать Казахия? К черту Байтурсынова, подавайте Алтынсарина?
Доморощенный Нострадамус что ли? Тоже многие "грамотеи", более 50 лет говорят, что Америке, скоро кирдык будет, однако их предсказания не сбываются. Как говорится - человек предполагает, а всевышний располагает. Никто небессмертен, одни правители уйдут в мир иной, на их места придут другие. Главное чтобы у нас всё по плану шло, не нужно спешить.
Когда Кустанай решили переименовать в Костанай ( якобы это ближе к казахскому языку) ,филологи предупреждали об ошибочности этого шага, но куда там ! И вот мы теперь имеем Кастанай, что никак не соответствует ожидаемому результату. У нас все реформы идут под девизом : Главное - прокукарекать, а там хоть не рассветай!
Ильяс: Гипотетически: Турцию ждёт экономический крах, Реджеп в отставку или навстречу с Аллахом. Туда же Воландеморт и Россия воспрянет. Что будет делать Казахия? К черту Байтурсынова, подавайте Алтынсарина?
уберите ленина-положите путина ленин из мавзолея на! путина с агутиным.... ну и так далее)))
а вообще какие приятные и милые новости у нас в стране пока у соседей наемников взрывают у других фронты и пожары у третьих зерна нехватка и газа у нас вот-ученые придумали букву Ы)) и буурное обсуждение вызывает сразу_ да пусть лучше мы эту ы будем обсуждать чем обсуждения кто кого взорвал, кто кого заказал, и почему трупы не проверили на тест днк
Бред. Сами не знают чего хотят Ну нормально же сейчас алфавит воспринимается,ну зачем что то менять? Эти горе-реформаторы на кириллице умудряются ошибки допускать)))лучше свой язык изучать, а не переводить его на drugoy)
Цель одна! Что бы следубщие поколения не смогли свободно получить информацию о том как жили их предки 50-100 лет назад. и вдолбить новому поколению свою придуманнаю историю! более ничего, ТОЛЬКО БИЗНЕС! ВДУМАЙТЕСЬ...
Перейдя на латиницу мы станем ближе к цивиллизованному западу будет у нас безвиз как у некоторых стран бывшего союза,разрешние на работу по всей европе дадут,можно всякие мероприятия посещать к примеру бирфесты,карнавалы или парады там всякие которые у нас не проходят и будем мы настоящими буржуинами.
Ильяс: Гипотетически: Турцию ждёт экономический крах, Реджеп в отставку или навстречу с Аллахом. Туда же Воландеморт и Россия воспрянет. Что будет делать Казахия? К черту Байтурсынова, подавайте Алтынсарина?[/quot
Kairat stayer: Доморощенный Нострадамус что ли? Тоже многие "грамотеи", более 50 лет говорят, что Америке, скоро кирдык будет, однако их предсказания не сбываются. Как говорится - человек предполагает, а всевышний располагает. Никто небессмертен, одни правители уйдут в мир иной, на их места придут другие. Главное чтобы у нас всё по плану шло, не нужно спешить.
Предполагать можно что угодно. Что-то упустил про Китай, который скорее всего точно воспрянет, является сильным игроком в целом мире и в регионе Центральной Азии. Последним нужны ресурсы в виде сырья, также энергоресурсы. Они на востоке Казахстана построили завод "Ульба - ТВС", где производят тепловые сборки , которые загружаются в ядерные реакторы для получения тепловой энергии. К концу 2022 года у них функционировали 18 АЭС, 54 реактора. В ближайшие 15 лет планируют построить 150 новых реакторов, уже выделили 440 миллиардов долларов США.
Китаю нужна стабильность в регионе, тем более об этом в прошлом году, 14 сентября 2022 года заявлял Си Цзиньпин, ниже процитирую:
Кайрат стайер: Правильно Си Цзиньпин, который на днях, точнее 14 сентября 2022 года К.Токаеву сказал: Без всякого сомнения, под Вашим руководством народ Казахстана достигнет новых успехов в деле государственного строительства и национального возрождения. Еще раз хотел бы Вас заверить, что правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые Вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела Вашей страны.
По теме в 2017 году всяким Шнырикам, Валентинам и Янгам говорил, что введение латиницы будет осуществляться поэтапно и не нужно спешить. Опять процитирую, самого себя:
Кайрат стайер: Хорошо, спорить смысла нет, овчинка выделки не стоит. В части касающейся алфавита, возможно не окончательный вариант. Не просто же центральную комиссию создали из числа различных узкопрофильных специалистов. Да и до настоящего времени общественность обсуждает, очень много знатоков всяких развелось, ещё не все пришли к единому мнению. При этом, одни хвалят, другие хают, отдельные недостатки озвучивают и.т.д. Кроме того, на официальном уровне хотят, с помощью пилотных вариантов в учебных заведениях осуществлять его апробирование, с целью установления пригодности для дальнейшего массового применения на практике. Может действительно какие нибудь кардинальные изменения внесут, главное чтобы нам казахоязычным удобно было. Переход на латиницу будет поэтапным, лично сам продолжу изучение алфавита, пока применяя 32 буквы.
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