Отправлено: - 09:14

Ильяс:

Гипотетически: Турцию ждёт экономический крах, Реджеп в отставку или навстречу с Аллахом. Туда же Воландеморт и Россия воспрянет. Что будет делать Казахия? К черту Байтурсынова, подавайте Алтынсарина?[/quot



Kairat stayer:

Доморощенный Нострадамус что ли? Тоже многие "грамотеи", более 50 лет говорят, что Америке, скоро кирдык будет, однако их предсказания не сбываются. Как говорится - человек предполагает, а всевышний располагает. Никто небессмертен, одни правители уйдут в мир иной, на их места придут другие. Главное чтобы у нас всё по плану шло, не нужно спешить.

Цитата:Предполагать можно что угодно. Что-то упустил про Китай, который скорее всего точно воспрянет, является сильным игроком в целом мире и в регионе Центральной Азии. Последним нужны ресурсы в виде сырья, также энергоресурсы. Они на востоке Казахстана построили завод "Ульба - ТВС", где производят тепловые сборки , которые загружаются в ядерные реакторы для получения тепловой энергии. К концу 2022 года у них функционировали 18 АЭС, 54 реактора. В ближайшие 15 лет планируют построить 150 новых реакторов, уже выделили 440 миллиардов долларов США.Китаю нужна стабильность в регионе, тем более об этом в прошлом году, 14 сентября 2022 года заявлял Си Цзиньпин, ниже процитирую:Кайрат стайер: Правильно Си Цзиньпин, который на днях, точнее 14 сентября 2022 года К.Токаеву сказал: Без всякого сомнения, под Вашим руководством народ Казахстана достигнет новых успехов в деле государственного строительства и национального возрождения. Еще раз хотел бы Вас заверить, что правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые Вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела Вашей страны.Подробнее здесь: