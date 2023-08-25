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Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы "Ы" после критики Токаева
Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы "Ы" после критики Токаева
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47416
Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы "Ы" после критики Токаева
Отправлено: 25.08.23 - 15:37
К поэтапному переходу на латиницу пока не приступили, несмотря на планы начать процесс в 2023 году. В Министерстве науки и высшего образования РК объяснили, почему ещё не начался поэтапный переход казахского алфавита на латинскую графику.
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2542
Re: Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы...
Отправлено: 25.08.23 - 15:37
Вот это настоящий Сизифов труд.Какая разница какими умляутами будут обозначать казахские звуки. И обоснования какие то за уши притянутые. Что перейдём на латиницу все по английски заговорим? Израиль , Армения,Грузия, арабские страны живут со своим алфавитом и не парятся. И совершенно спокойно чувствуют себя в интернете с его английским. Если как говорят отдалиться хотели от России, то вполне себе и с кириллицей можно отдалиться. Украина вон как на кириллице от России убежала, не догонишь. Зачем вся эта бессмыслица объясните мне или это тоже реформы ради реформ?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 334
Re: Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы...
Отправлено: 25.08.23 - 15:45
Гипотетически: Турцию ждёт экономический крах, Реджеп в отставку или навстречу с Аллахом. Туда же Воландеморт и Россия воспрянет. Что будет делать Казахия? К черту Байтурсынова, подавайте Алтынсарина?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 332
Re: Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы...
Отправлено: 25.08.23 - 16:11
Цитата:
saba:А еще обоснование полезности ученых и попил бюджета. Мы конечно не увидим но лет так через 70 после перехода начнется очередной переход на иероглифы
реформы ради реформ
реформы ради реформ
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2542
Re: Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы...
Отправлено: 25.08.23 - 16:26
Цитата:
что это было? Жара вроде прошла.
Ильяс:
Что будет делать Казахия?
Что будет делать Казахия?
что это было? Жара вроде прошла.
Re: Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы...
Отправлено: 25.08.23 - 16:30
Цитата:
Доморощенный Нострадамус что ли? Тоже многие "грамотеи", более 50 лет говорят, что Америке, скоро кирдык будет, однако их предсказания не сбываются. Как говорится - человек предполагает, а всевышний располагает. Никто небессмертен, одни правители уйдут в мир иной, на их места придут другие. Главное чтобы у нас всё по плану шло, не нужно спешить.
Ильяс:
Гипотетически: Турцию ждёт экономический крах, Реджеп в отставку или навстречу с Аллахом. Туда же Воландеморт и Россия воспрянет. Что будет делать Казахия? К черту Байтурсынова, подавайте Алтынсарина?
Гипотетически: Турцию ждёт экономический крах, Реджеп в отставку или навстречу с Аллахом. Туда же Воландеморт и Россия воспрянет. Что будет делать Казахия? К черту Байтурсынова, подавайте Алтынсарина?
Доморощенный Нострадамус что ли? Тоже многие "грамотеи", более 50 лет говорят, что Америке, скоро кирдык будет, однако их предсказания не сбываются. Как говорится - человек предполагает, а всевышний располагает. Никто небессмертен, одни правители уйдут в мир иной, на их места придут другие. Главное чтобы у нас всё по плану шло, не нужно спешить.
Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы "Ы" после критики Токаева
Отправлено: 25.08.23 - 16:49
Цитата:
Если любой человек, в период жары на солнце перегреется, тогда в организме все процессы нарушаются, соответственно последствия непредсказуемые .
saba:
Жара вроде прошла.
Жара вроде прошла.
Если любой человек, в период жары на солнце перегреется, тогда в организме все процессы нарушаются, соответственно последствия непредсказуемые .
(Пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 17
Re: Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы...
Отправлено: 25.08.23 - 17:11
Когда Кустанай решили переименовать в Костанай ( якобы это ближе к казахскому языку) ,филологи предупреждали об ошибочности этого шага, но куда там ! И вот мы теперь имеем Кастанай, что никак не соответствует ожидаемому результату. У нас все реформы идут под девизом : Главное - прокукарекать, а там хоть не рассветай!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13859
Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы "Ы" после критики Токаева
Отправлено: 25.08.23 - 17:37
Цитата:
уберите ленина-положите путина
ленин из мавзолея на!
путина с агутиным....
ну и так далее)))
а вообще какие приятные и милые новости у нас в стране
пока у соседей наемников взрывают
у других фронты и пожары
у третьих зерна нехватка и газа
у нас вот-ученые придумали букву Ы))
и буурное обсуждение вызывает сразу_
да пусть лучше мы эту ы будем обсуждать
чем обсуждения кто кого взорвал, кто кого заказал, и почему трупы не проверили на тест днк
Ильяс:
Гипотетически: Турцию ждёт экономический крах, Реджеп в отставку или навстречу с Аллахом. Туда же Воландеморт и Россия воспрянет. Что будет делать Казахия? К черту Байтурсынова, подавайте Алтынсарина?
Гипотетически: Турцию ждёт экономический крах, Реджеп в отставку или навстречу с Аллахом. Туда же Воландеморт и Россия воспрянет. Что будет делать Казахия? К черту Байтурсынова, подавайте Алтынсарина?
уберите ленина-положите путина
ленин из мавзолея на!
путина с агутиным....
ну и так далее)))
а вообще какие приятные и милые новости у нас в стране
пока у соседей наемников взрывают
у других фронты и пожары
у третьих зерна нехватка и газа
у нас вот-ученые придумали букву Ы))
и буурное обсуждение вызывает сразу_
да пусть лучше мы эту ы будем обсуждать
чем обсуждения кто кого взорвал, кто кого заказал, и почему трупы не проверили на тест днк
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 622
Re: Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы...
Отправлено: 25.08.23 - 18:51
Бред. Сами не знают чего хотят
Ну нормально же сейчас алфавит воспринимается,ну зачем что то менять? Эти горе-реформаторы на кириллице умудряются ошибки допускать)))лучше свой язык изучать, а не переводить его на drugoy)
Ну нормально же сейчас алфавит воспринимается,ну зачем что то менять? Эти горе-реформаторы на кириллице умудряются ошибки допускать)))лучше свой язык изучать, а не переводить его на drugoy)
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 291
Re: Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы...
Отправлено: 25.08.23 - 21:48
Цель одна! Что бы следубщие поколения не смогли свободно получить информацию о том как жили их предки 50-100 лет назад. и вдолбить новому поколению свою придуманнаю историю! более ничего, ТОЛЬКО БИЗНЕС! ВДУМАЙТЕСЬ...
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 440
Re: Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы...
Отправлено: 26.08.23 - 01:03
Перейдя на латиницу мы станем ближе к цивиллизованному западу будет у нас безвиз как у некоторых стран бывшего союза,разрешние на работу по всей европе дадут,можно всякие мероприятия посещать к примеру бирфесты,карнавалы или парады там всякие которые у нас не проходят и будем мы настоящими буржуинами.
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