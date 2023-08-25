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≡ Микроавтобус столкнулся с бульдозером. Четыре человека погибли в ДТП в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47416
Микроавтобус столкнулся с бульдозером. Четыре человека погибли в ДТП в Костанайской области
Отправлено: 25.08.23 - 11:16
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Авария произошла вчера, 24 августа, на 495 км трассы Карабутак-Костанай. Водитель микроавтобуса Toyota совершил столкновение с бульдозером. В результате ДТП водитель и трое пассажиров погибли на месте.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
260
Re: Микроавтобус столкнулся с бульдозером. Четыре человека...
Отправлено: 25.08.23 - 11:16
#1
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Ну куда торопяться,куда так лететь? Летят ,шары вылупят
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
60
Re: Микроавтобус столкнулся с бульдозером. Четыре человека...
Отправлено: 25.08.23 - 11:22
#2
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Хоть погрузчик отбил атаку ковшом
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1798
Re: Микроавтобус столкнулся с бульдозером. Четыре человека...
Отправлено: 25.08.23 - 11:31
#3
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Наблюдая ежедневно шахматистов на дороге и лихие проезды на красный таким новостям уже не удивляюсь.Жалко только пассажиров, а водитель нашёл то, что искал.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13037
Re: Микроавтобус столкнулся с бульдозером. Четыре человека...
Отправлено: 25.08.23 - 12:30
#4
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Альфард перестали уже писать что б людей не нервировать. Я уж писал, повторю ещё раз. Люди если вам жизнь дорога, избегайте бусики. Тут в новостях не все аварии озвучивают с бусами. Их за лето было очень много. Там явно за рулём смертники гоняют. Не спят, не едят в глазах деньги, деньги, кредиты.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13037
Re: Микроавтобус столкнулся с бульдозером. Четыре человека...
Отправлено: 25.08.23 - 12:41
#5
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Я с Челябинска года 4 назад ехал на бусе. Больше не поеду. Только поезд. Была ночь уже. Снег с дождём, видимость ужасная. Нас не много сидело 5-6 ч. И все женщины я один мужчина не считая гонщика. Летит за сотню. Спереди женщина с тупой лыбой охает, ой какой вы молодец щас домой быстро приедем. А у меня то глаз опытный, я вижу что происходит. Я их обоих без мата наругал. Говорю мы щас ваще не куда не доедим если так будем лететь. Короче скорость сбавляй. Езжай нормально, пока по хорошему ещё прошу. Он послушался.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4522
Re: Микроавтобус столкнулся с бульдозером. Четыре человека...
Отправлено: 25.08.23 - 14:23
#6
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Цитата:
Vit:
Альфард перестали уже писать что б людей не нервировать


Я уже писал, что в Басаманском пожаре виновато государство в лице МЧС;- так вот в этих авариях с Альфардами с человеческими жертвами, тоже виновато государство, в лице тех коррумпированных чиновников от МВД, которые протащили положение что можно провозить из-за рубежа и сваренные праворульки и различные многократно собираемые конструкторы.
Осталось только опубликовать АВТОРОВ этой инициативы для всеобщего обозрения.
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Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
989
Re: Микроавтобус столкнулся с бульдозером. Четыре человека...
Отправлено: 25.08.23 - 21:11
#7
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Цитата:
ACROS:
виновато государство, в лице тех коррумпированных чиновников от МВД, которые протащили положение что можно провозить из-за рубежа и сваренные праворульки и различные многократно собираемые конструкторы

Если я не ошибаюсь, процент ДТП, причиной которых была признана неисправность ТС, крайне мал. В отличие от ДТП, причиной которых было невыполнение водителями требований ПДД, их самоуверенность, переоценка собственных возможностей, агрессивное и рискованное вождение.
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