Отправлено: - 21:11

ACROS:

виновато государство, в лице тех коррумпированных чиновников от МВД, которые протащили положение что можно провозить из-за рубежа и сваренные праворульки и различные многократно собираемые конструкторы

Цитата:Если я не ошибаюсь, процент ДТП, причиной которых была признана неисправность ТС, крайне мал. В отличие от ДТП, причиной которых было невыполнение водителями требований ПДД, их самоуверенность, переоценка собственных возможностей, агрессивное и рискованное вождение.