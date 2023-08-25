Отправлено: - 15:19

таноми52:

Слово "критика" у тебя в отношении России, как и у 111-го, неуместно.

таноми52:

Обыкновенная быдлячья брань, пересыпанная кое-где справедливыми замечаниями.

таноми52:

о, как говорится, и сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время

таноми52:

А на самом деле там обыкновенный русский стёб: над НАТО, США, санкциями и прочими надеждами Запада

Цитата:понимаюкогда кто-то критикует родину-обидно)) и объективности уже никакойЦитата:когда деревня попала в блудняк....ну и дальше уже по классике)Цитата:надеюсь вам помогло это знание) Цитата:русский стеб?вот раньше был нормальный интеллектуальный стеб с каверзным подтекстомСосняком по откосам кудрявитсяПограничный скупой кругозор.Принимай нас, Суоми-красавица,В ожерелье прозрачных озёр!Много лжи в эти годы наверчено,Чтоб запутать финляндский народ.Раскрывайте ж теперь нам доверчивоПоловинки широких ворот!а сейчас пошлость, галимая пошлятинакакойто гитлерюгент шаманпесня про кувалду и сарматушкудаже в гитлеровской германии имперское искусство было поставлено на должном уровне а это фигнякстати если это стеб то почему российские пропагандисты так истерично визжат когда украинцы делали консервы "сепар в томате" или "русский младенец в соку"? это же тоже стеб над российской пропагандой что украинцы едят русских детей, чтож вам всем так не нравилось то? такая же пошлость вам в ответ