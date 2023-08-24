Отправлено: - 10:47

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Действительно, уважаемая редакция, можно меня оградить от таких пользователей, которые сперва провоцируют, а потом тут же и обвиняют? И это не первый раз, это повторяется и повторяется снова и снова. Вчера просто уже не выдержал,

Цитата:Нет, мы не можем кого-то от кого-то оградить. Пользователи с сайта удаляются только в крайнем случае. И это не та ситуация.В данном случае - вы высказали свою позицию, вам ответили. Все, что было за рамками правил сайта было удалено.