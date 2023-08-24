гога совет на будущее ты когда скрин делаешь, оставляй только нужную информацию а остальное отсекай потому-что в нг идет контекстная реклама тоесть то чем ты интересовался гугле или запросы делал в иных поисковиках потом в виде рекламы вылезет у тебя на сайте)) у меня это книжные и игровые магазины в основном..... запомни)
111: Действительно, уважаемая редакция, можно меня оградить от таких пользователей, которые сперва провоцируют, а потом тут же и обвиняют? И это не первый раз, это повторяется и повторяется снова и снова. Вчера просто уже не выдержал,
Нет, мы не можем кого-то от кого-то оградить. Пользователи с сайта удаляются только в крайнем случае. И это не та ситуация. В данном случае - вы высказали свою позицию, вам ответили. Все, что было за рамками правил сайта было удалено.
Rexyn: Пользователи с сайта удаляются только в крайнем случае. И это не та ситуация.
Спасибо. Нет, я не об удалении. Но вот если б была кнопочка, когда нибудь в будущем, чтобы я например мог бы забанить только для себя пользователя, который меня пытается троллить, цитировать, обращаться ко мне. Не для сайта, а лично типа как на страничке какой нибудь, как в тырнете.. Хотя да, соглашусь, тут не инстаграмм и не одноклассники.. Так, просто мечта..
Не думаю что по теме, впрочем мой коммент: - тоже продолжение темы выросший из обсуждения темы легкой атлетики и пробега в частности.
Цитата:
Rexyn: личный выпад в адрес конкретного человека в грубой форме
Хорошо: будет время (после уборки) я вам приведу массу таких выпадов, даже более грубых, которые вы почему то не удаляли и не удаляете, а именно мой коммент против этого денисова вы удалили - считаю что подошли ко мне предвзято и субьективно.
ACROS: вы почему то не удаляли и не удаляете, а именно мой коммент против этого денисова вы удалили - считаю что подошли ко мне предвзято и субьективно.
Повторяем в очередной раз: считаете, что комментарий нарушает правила форума - присылайте сразу в личку с пояснением. Проверим и удалим, либо оставим. Но чистить сейчас старые комментарии - возвращаться к ним не будем.
Здравствуйте, в ветке про Пригожина 51й или 52й комментарий, точно не помню, там где про закатанные в асфальт могилы, где я опростоволосился? Не дал ссылку на материал, или что то там задел чьи то чувства? Комментарий восстанавливать не надо, просто может поясните, чтоб знал в следующий раз.
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