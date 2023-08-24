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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13859
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.08.23 - 10:10
#5761
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гога совет на будущее
ты когда скрин делаешь, оставляй только нужную информацию а остальное отсекай
потому-что в нг идет контекстная реклама
тоесть то чем ты интересовался гугле или запросы делал в иных поисковиках потом в виде рекламы вылезет у тебя на сайте))
у меня это книжные и игровые магазины в основном.....
запомни)
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
602
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.08.23 - 10:47
#5762
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Цитата:
111:
Действительно, уважаемая редакция, можно меня оградить от таких пользователей, которые сперва провоцируют, а потом тут же и обвиняют? И это не первый раз, это повторяется и повторяется снова и снова. Вчера просто уже не выдержал,

Нет, мы не можем кого-то от кого-то оградить. Пользователи с сайта удаляются только в крайнем случае. И это не та ситуация.
В данном случае - вы высказали свою позицию, вам ответили. Все, что было за рамками правил сайта было удалено.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29456
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.08.23 - 12:15
#5763
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Цитата:
Rexyn:
Пользователи с сайта удаляются только в крайнем случае. И это не та ситуация.

Спасибо.
Нет, я не об удалении.
Но вот если б была кнопочка, когда нибудь в будущем, чтобы я например мог бы забанить только для себя пользователя, который меня пытается троллить, цитировать, обращаться ко мне.
Не для сайта, а лично типа как на страничке какой нибудь, как в тырнете..
Хотя да, соглашусь, тут не инстаграмм и не одноклассники..
Так, просто мечта..
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8151
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.08.23 - 17:22
#5764
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Цитата:
saba:
что Вам не понравилось сразу бежите жаловаться в голос

---А вам глупости не надоело читать ?И когда не по теме ?
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8151
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.08.23 - 17:24
#5765
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Цитата:
111:
можно меня оградить от таких пользователей, которые сперва провоцируют,

----Прямо все про себя рассказал ! Все в точку !! Кто первый всегда провоцирует !И уводит с темы?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4522
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.08.23 - 18:38
#5766
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Цитата:
Rexyn:
Продолжение обсуждения темы,


Не думаю что по теме, впрочем мой коммент: - тоже продолжение темы выросший из обсуждения темы легкой атлетики и пробега в частности.

Цитата:
Rexyn:
личный выпад в адрес конкретного человека в грубой форме


Хорошо: будет время (после уборки) я вам приведу массу таких выпадов, даже более грубых, которые вы почему то не удаляли и не удаляете, а именно мой коммент против этого денисова вы удалили - считаю что подошли ко мне предвзято и субьективно.
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8151
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.08.23 - 21:17
#5767
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1.2.2. Форум «Нашей Газеты», как и сайт предназначен для информирования местного сообщества, обсуждения статей и актуальных вопросов жизни города и региона.
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8151
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.08.23 - 22:48
#5768
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будет время (после уборки) я вам приведу массу таких выпадов, даже более грубых, которые вы почему то не удаляли и не удаляете,---Редакция не признает свои ошибки .
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
602
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.08.23 - 09:31
#5769
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Цитата:
ACROS:
вы почему то не удаляли и не удаляете, а именно мой коммент против этого денисова вы удалили - считаю что подошли ко мне предвзято и субьективно.

Повторяем в очередной раз: считаете, что комментарий нарушает правила форума - присылайте сразу в личку с пояснением. Проверим и удалим, либо оставим. Но чистить сейчас старые комментарии - возвращаться к ним не будем.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29456
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.08.23 - 20:09
#5770
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Здравствуйте, в ветке про Пригожина 51й или 52й комментарий, точно не помню, там где про закатанные в асфальт могилы, где я опростоволосился?
Не дал ссылку на материал, или что то там задел чьи то чувства?
Комментарий восстанавливать не надо, просто может поясните, чтоб знал в следующий раз.
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