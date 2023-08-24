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≡ Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47415
Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области
Отправлено: 24.08.23 - 11:31
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Вечером в среду, 23 августа, частный самолет Embraer Legacy с десятью людьми на борту упал в Тверской области. Все 10 человек погибли. В списке пассажиров самолета, по информации Росавиации, значатся фамилия и имя главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29442
Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области
Отправлено: 25.08.23 - 18:59
#45
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
601
Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области
Отправлено: 25.08.23 - 19:03
#46
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Цитата:
electro:
мне интересен ход полевых работ по уборке ягеля в Эвенкии. мы приграничный регион с этой страной. считаю важным.

Ход полевых работ и мятеж события неравнозначные, пример крайне неудачный.
Цитата:
electro:
де казахский язык? форум на казахском где? Соглашение?

Законодательство РК разрешает нам вести сайт на русском, форум и соглашение. Это наш выбор и наше право. И вы не вправе принуждать редакцию к обратному.

Цитата:
electro:
Пусть если и пишут против России, то на казахском. Нехер моим языком пользоваться.

И раз уж у нас сайт на русском люди высказывают свое мнение здесь на русском, вне зависимости от того, согласны вы с ним или нет.

И напоминаю: эта ветка - не место для обсуждения позиции редакции и её действий. Ваши сообщения здесь не соответствуют тематике и все дальнейшие отклонения от темы будут удаляться.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2542
Re: Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета,...
Отправлено: 25.08.23 - 19:10
#47
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Цитата:
electro:
Пусть если и пишут против России, то на казахском.

Интересно знать , собственно говоря по какому праву Вы ставите здесь условия? На каком основании Вы присвоили себе целый язык? Каким образом Вы определили что пишут против России , а не против власти России? Можете ли вы сказать , что поуехавшие после вторжения РФ в Украину русские тоже не имеют права употреблять его? Ну и так далее, я могу много вопросов накидать ещё. Не люблю бестактных и безапелляционных людей!
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29442
Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области
Отправлено: 25.08.23 - 19:12
#48
Комментарий проходит проверку.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1115
Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области
Отправлено: 25.08.23 - 19:21
#49
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saba
вы всё прекрасно поняли...
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