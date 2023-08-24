Отправлено: - 19:03

electro:

мне интересен ход полевых работ по уборке ягеля в Эвенкии. мы приграничный регион с этой страной. считаю важным.

electro:

де казахский язык? форум на казахском где? Соглашение?

electro:

Пусть если и пишут против России, то на казахском. Нехер моим языком пользоваться.

Цитата:Ход полевых работ и мятеж события неравнозначные, пример крайне неудачный.Цитата:Законодательство РК разрешает нам вести сайт на русском, форум и соглашение. Это наш выбор и наше право. И вы не вправе принуждать редакцию к обратному.Цитата:И раз уж у нас сайт на русском люди высказывают свое мнение здесь на русском, вне зависимости от того, согласны вы с ним или нет.И напоминаю: эта ветка - не место для обсуждения позиции редакции и её действий. Ваши сообщения здесь не соответствуют тематике и все дальнейшие отклонения от темы будут удаляться.