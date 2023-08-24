Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области
Отправлено: 24.08.23 - 11:31
Вечером в среду, 23 августа, частный самолет Embraer Legacy с десятью людьми на борту упал в Тверской области. Все 10 человек погибли. В списке пассажиров самолета, по информации Росавиации, значатся фамилия и имя главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Читать новость
Тут российские пропагандисты соглашаются с тем, что какой то украинской ДРГ, не по силам устроить взрыв на суперохраняемом объекте Пригожина, тем более виайпи самолета. Ога, он от них получил в подарок бутылку вина, в котором содержалась взрывчатка и глупо понес это в самолет. Супермиллиардер, берет вино у какого то человека, чтоб выжрать его на халяву в личном самолете.. Жесть..
Думаю, что это не он - надо было свалить и завершить все эти террористические дела ведущие в никуда. Человек он не глупый, осторожный - на фронте не убили его, тут тем более. Всё подстроенно, для самой верной версии.
Поясняю. Эта перепечатка здесь, чтобы завершить тему. Ранее мы делали перепечатку про мятеж Пригожина. Это статья -как точка. Предвосхищая вопрос зачем мы делали прошлую перепечатку: мятеж в соседней стране, когда мы приграничный регион с этой страной считаем важным.
Любят у нас люди громкие слова. Употребляют их к месту и не к месту. С журналистами всё понятно, им скандал нужен, истерика, "сенсация"... А нормальным людям это зачем? Ведь никакого мятежа не было. Был банальный взбрык Пригожина, которого быстро остудили. Дошёл бы до Москвы - сам остыл бы. А раздули...
Да , историю я учил и кроме того служил в краснознамённом Сибирском военном округе. в Тобольске в краеведческом музее есть отдел исчезнувших коренных народов Крайнего севера. на 1986 год их было 38. Невозможно уже спросить ни красногорцев, ни зырян и многих других. Можно почитать про историю Мангазеи, как вместе с соболями истребили тех кто её добывал
Не обольщайтесь, не так прост наш президент. Памятник сегодня поставили, завтра можно снести.Многие его действия прямо или косвенно направлены как раз против России. Даже ситуация на киргизской границе.
Rexyn: мятеж в соседней стране, когда мы приграничный регион с этой страной считаем важным
редакция, мне интересен ход полевых работ по уборке ягеля в Эвенкии. мы приграничный регион с этой страной. считаю важным. Заметьте, глупо 3вучит. своими "перепечатками" вы провоцируете к поносу "шлагбаумного" и иже с ними. посмотрите внимательно, во что превращается форум. А теперь по делу: Где казахский язык? форум на казахском где? Соглашение? и т.д. и т.п. Пусть если и пишут против России, то на казахском. Нехер моим языком пользоваться. досвидос.
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