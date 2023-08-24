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≡ Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47415
Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области
Отправлено: 24.08.23 - 11:31
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Вечером в среду, 23 августа, частный самолет Embraer Legacy с десятью людьми на борту упал в Тверской области. Все 10 человек погибли. В списке пассажиров самолета, по информации Росавиации, значатся фамилия и имя главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8151
Re: Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета,...
Отправлено: 24.08.23 - 21:21
#30
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Цитата:
electro:
редакция, в вашем "соглашении" написано, освещаются события региона. причем здесь эта перепечатка? вы сами же и нарушаете свое "соглашение". забаньте себя

-----1.2.2. Форум «Нашей Газеты», как и сайт предназначен для информирования местного сообщества, обсуждения статей и актуальных вопросов жизни города и региона.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1005
Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области
Отправлено: 24.08.23 - 21:47
#31
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Цитата:
saba:
Чем отличается европейская колонизация от российского освоения Сибири.

Чтобы понимать элементарные вещи, надо учить историю.
Или хотя бы спросить коренных жителей Северной Америки, чем их судьба отличается от судьбы коренных жителей той же Сибири.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29442
Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области
Отправлено: 24.08.23 - 23:55
#32
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Тут российские пропагандисты соглашаются с тем, что какой то украинской ДРГ, не по силам устроить взрыв на суперохраняемом объекте Пригожина, тем более виайпи самолета.
Ога, он от них получил в подарок бутылку вина, в котором содержалась взрывчатка и глупо понес это в самолет.
Супермиллиардер, берет вино у какого то человека, чтоб выжрать его на халяву в личном самолете..
Жесть..



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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29442
Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области
Отправлено: 25.08.23 - 00:33
#33
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О том, как ноют военкоры и как боятся россияне что то сказать, о том, кто убил все таки Пригожина, ведь цензура как говорится их убьет.
И все таки, это ПВО, не украинская ДРГ..


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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
528
Re: Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета,...
Отправлено: 25.08.23 - 00:33
#34
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Это получается, разбился самолет с трижды героем РФ, руководителем террористической организации, который два месяца назад устроил мятеж?

А мне в фильмах всю жизнь сценарии не нравились из за не реалистичности.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4522
Re: Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета,...
Отправлено: 25.08.23 - 06:49
#35
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Думаю, что это не он - надо было свалить и завершить все эти террористические дела ведущие в никуда.
Человек он не глупый, осторожный - на фронте не убили его, тут тем более.
Всё подстроенно, для самой верной версии.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
601
Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области
Отправлено: 25.08.23 - 09:38
#36
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Цитата:
electro:
причем здесь эта перепечатка?

Поясняю. Эта перепечатка здесь, чтобы завершить тему. Ранее мы делали перепечатку про мятеж Пригожина. Это статья -как точка.
Предвосхищая вопрос зачем мы делали прошлую перепечатку: мятеж в соседней стране, когда мы приграничный регион с этой страной считаем важным.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1005
Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области
Отправлено: 25.08.23 - 10:45
#37
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Любят у нас люди громкие слова. Употребляют их к месту и не к месту.
С журналистами всё понятно, им скандал нужен, истерика, "сенсация"... А нормальным людям это зачем?
Ведь никакого мятежа не было. Был банальный взбрык Пригожина, которого быстро остудили.
Дошёл бы до Москвы - сам остыл бы.
А раздули... :innocent:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2542
Re: Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета,...
Отправлено: 25.08.23 - 11:21
#38
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Цитата:
Skeptic:
коренных жителей той же Сибири.

Да , историю я учил и кроме того служил в краснознамённом Сибирском военном округе. в Тобольске в краеведческом музее есть отдел исчезнувших коренных народов Крайнего севера. на 1986 год их было 38. Невозможно уже спросить ни красногорцев, ни зырян и многих других. Можно почитать про историю Мангазеи, как вместе с соболями истребили тех кто её добывал
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2542
Re: Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета,...
Отправлено: 25.08.23 - 11:24
#39
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Цитата:
Артем Марусич:
с трижды героем РФ,

поправьте если ошибаюсь. Он по моему Герой РФ, Герой ЛНР и Герой ДНР. Поэтому три звезды.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1798
Re: Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета,...
Отправлено: 25.08.23 - 12:02
#40
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Цитата:
ОГПУ:

Не обольщайтесь, не так прост наш президент. Памятник сегодня поставили, завтра можно снести.Многие его действия прямо или косвенно направлены как раз против России. Даже ситуация на киргизской границе.
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Ж
§ Житель КСК
(Пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
27
Re: Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета,...
Отправлено: 25.08.23 - 12:04
#41
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Цитата:
А нормальным людям это зачем?

Источник:

Вот Вам это зачем?
Есть пословица на чужой роток не накинешь платок.
Что Вы защищаете?
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29442
Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области
Отправлено: 25.08.23 - 13:27
#42
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Цитата:
saba:
поправьте если ошибаюсь. Он по моему Герой РФ, Герой ЛНР и Герой ДНР. Поэтому три звезды.

ЛНР и ДНР по конституции как вроде это территории России уже..
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electro
* electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1115
Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области
Отправлено: 25.08.23 - 18:40
#43
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Цитата:
Rexyn:
мятеж в соседней стране, когда мы приграничный регион с этой страной считаем важным

редакция, мне интересен ход полевых работ по уборке ягеля в Эвенкии.
мы приграничный регион с этой страной. считаю важным.
Заметьте, глупо 3вучит.
своими "перепечатками" вы провоцируете к поносу "шлагбаумного" и иже с ними.
посмотрите внимательно, во что превращается форум.
А теперь по делу:
Где казахский язык?
форум на казахском где?
Соглашение?
и т.д. и т.п.
Пусть если и пишут против России, то на казахском. Нехер моим языком пользоваться.
досвидос.

[Исправлено: electro, 25.08.2023 - 18:58]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2542
Re: Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета,...
Отправлено: 25.08.23 - 18:58
#44
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Цитата:
111:
ЛНР и ДНР

Ну это никак не мешает носить звёзды.
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