Отправлено: - 16:30

Ильяс:

Гипотетически: Турцию ждёт экономический крах, Реджеп в отставку или навстречу с Аллахом. Туда же Воландеморт и Россия воспрянет. Что будет делать Казахия? К черту Байтурсынова, подавайте Алтынсарина?

Цитата:Доморощенный Нострадамус что ли? Тоже многие "грамотеи", более 50 лет говорят, что Америке, скоро кирдык будет, однако их предсказания не сбываются. Как говорится - человек предполагает, а всевышний располагает. Никто небессмертен, одни правители уйдут в мир иной, на их места придут другие. Главное чтобы у нас всё по плану шло, не нужно спешить.