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≡ Храбрый портняжка, разгоняющий детские машинки
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47415
Храбрый портняжка, разгоняющий детские машинки
Отправлено: 25.08.23 - 14:29
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Прокат детских машинок, сколько цветов посадили и сколько засохли и сколько бордюра надо заменить - это 90 процентов работы за полтора года акима Костаная. Почему, как только я начинаю говорить и писать об некомпетентности акима области и города, мне сразу показывают фонтаны, новый асфальт, цветочки и свежевыкрашенные от 40 лет и старше дома.
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M
§ Mars
(Пользователи)
Регистрация:
13.09.22
Сообщений:
6
Re: Храбрый портняжка, разгоняющий детские машинки
Отправлено: 25.08.23 - 14:29
#1
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13859
Re: Храбрый портняжка, разгоняющий детские машинки
Отправлено: 25.08.23 - 17:30
#2
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Цитата:
и из-за этого и детским площадкам приходит песец, не контроль за подрядчиками, строящими дороги и дома, что уже сразу надо переделывать, и не даже отремонтировать Детскую областную больницу, а с ДЕТСКИМИ МАШИНКАМИ.

Что дальше? Запретит продавать мороженое и лимонад?

Источник:


ааааа вот оно че
я то думал автор в клоунской манере пытался показать что акиму города как то мелко бороться с детскими машинками оккупировавшими центр (что действительно взывает саркатистичекие улыбки) раз уже не первый свой отзыв посвящает жундубаеву
мол пусть займётся делами по крупнее( дороги, остановки, стройки, дни города-все есть)
а тут оказывается автор просто информационно лоббирует интересы ипэшников владельцев этих злосчастных машинок
что аж вон в сердцах вопрошает "что дальше? аким запретит продавать мороженое?"

ну теперь все встало на свои места)) это кто же там такой важный и крупный злодей такой этот владелец машинок? что имеет такой вес с акиматом города бодаться да еще и информационную поддержку себе позволяет оказывать?)))

уууух теперь еще интереснее стало дожмет ли его жундубаев
надеюсь что дожмет ибо нефиг борзеть))
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