Прокат детских машинок, сколько цветов посадили и сколько засохли и сколько бордюра надо заменить - это 90 процентов работы за полтора года акима Костаная. Почему, как только я начинаю говорить и писать об некомпетентности акима области и города, мне сразу показывают фонтаны, новый асфальт, цветочки и свежевыкрашенные от 40 лет и старше дома. Читать новость
и из-за этого и детским площадкам приходит песец, не контроль за подрядчиками, строящими дороги и дома, что уже сразу надо переделывать, и не даже отремонтировать Детскую областную больницу, а с ДЕТСКИМИ МАШИНКАМИ.
Что дальше? Запретит продавать мороженое и лимонад?
ааааа вот оно че я то думал автор в клоунской манере пытался показать что акиму города как то мелко бороться с детскими машинками оккупировавшими центр (что действительно взывает саркатистичекие улыбки) раз уже не первый свой отзыв посвящает жундубаеву мол пусть займётся делами по крупнее( дороги, остановки, стройки, дни города-все есть) а тут оказывается автор просто информационно лоббирует интересы ипэшников владельцев этих злосчастных машинок что аж вон в сердцах вопрошает "что дальше? аким запретит продавать мороженое?"
ну теперь все встало на свои места)) это кто же там такой важный и крупный злодей такой этот владелец машинок? что имеет такой вес с акиматом города бодаться да еще и информационную поддержку себе позволяет оказывать?)))
уууух теперь еще интереснее стало дожмет ли его жундубаев надеюсь что дожмет ибо нефиг борзеть))
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