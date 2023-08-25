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≡ Кто же его починит? Он же памятник! - Монумент в честь первого казахского тархана в Костанае нуждается в замене плитки и благоустройстве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47415
Кто же его починит? Он же памятник! - Монумент в честь первого казахского тархана в Костанае нуждается в замене плитки и благоустройстве
Отправлено: 25.08.23 - 10:47
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14 сентября будет ровно шесть лет с момента открытия в Костанае памятника Шакшак Жанибеку. Церемония была торжественной - с речью тогдашнего акима области, расстиланием ковровой дорожки. С тех пор памятник явно потрепало время - плитка от постамента отваливается, освещение сломано и частично демонтировано, а вместо цветов - трава и земля. Активисты утверждают, что после передачи памятника на баланс городского отдела ЖКХ состояние сооружения с каждым годом ухудшается.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
439
Re: Кто же его починит? Он же памятник! - Монумент в честь...
Отправлено: 25.08.23 - 17:15
#15
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Цитата:
111:
Может там что то у них в роду с печенегами связано? А их то Путин как вроде обожает..


....скорее всего Путинцы,у нас дем.страна каждый имеет право мнения.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
439
Re: Кто же его починит? Он же памятник! - Монумент в честь...
Отправлено: 25.08.23 - 17:34
#16
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....нашёл и понял почему они за Путина.Вся документация о предке в России.
Вот уже больше года ведется большая подготовительная работа по сбору материалов к 300-летию со дня рождения шакшак Жанибека. Работа эта также включает в себя издание книг и брошюр о Жанибеке, изготовление памятника, скульптуры, но главное — поиск письменных свидетельств и фотографий в архивах Санкт-Петербурга и Оренбурга. Предметом нашего разговора является собрание сведений — своего рода летопись, касающаяся периода присоединения казахов к России, в особенности первых десятилетий взаимоотношений, территориальных границ и политического положения Малой Орды и Средней Орды (так в документах), а также соседних с ними народов, находившихся в подчинении России. Материалы эти являют собой отчеты и донесения местных властей Оренбургской губернии лично императрице Елизавете Петровне и коллегии Министерства иностранных дел. Докладывали в те времена обстоятельно, с завидным старанием и прилежностью, записи тщательно пронумерованы. Несмотря на искажение личных имен в русской передаче, нельзя не поразиться скрупулезности указания не только года и месяца, но даже и часа описываемого. Надо отдать должное тем, кто разыскал эти материалы (здесь заслуга прямых потомков Жанибек-тархана) и, не считаясь с затратами и временем, переработал, выбрал и скопировал эти поистине бесценные для нас свидетельства эпохи. Из собранных исторических материалов получилась рукопись, можно сказать, отдельный том общим объемом 521 страница машинописи. Ценное в ней, что упоминаемые здесь исторические личности и события даны без какой-либо ориентации на политику и идеологию, беспристрастно и в хронологическом порядке, официальным языком. Язык документов официальный язык XVIII века — еще не достигший высот канцелярского слога и не сформировавшийся литературно — сродни первым шагам ребенка: «детскость» его видна невооруженным глазом в письме, орфографии и самом словаре документов. Налицо — начало формирования «государственного» языка россиян. Что касается писем, сообщений, всевозможных записок-заявлений правителей казахской степи — ханов, биев Малой Орды и Средней Орды представителям царской власти, то они приводятся чаще в передаче татарских и башкирских перевод-чиков-толмачей.
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