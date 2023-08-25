Re: Кто же его починит? Он же памятник! - Монумент в честь...

Отправлено: - 17:34

....нашёл и понял почему они за Путина.Вся документация о предке в России.

Вот уже больше года ведется большая подготовительная работа по сбору материалов к 300-летию со дня рождения шакшак Жанибека. Работа эта также включает в себя издание книг и брошюр о Жанибеке, изготовление памятника, скульптуры, но главное — поиск письменных свидетельств и фотографий в архивах Санкт-Петербурга и Оренбурга. Предметом нашего разговора является собрание сведений — своего рода летопись, касающаяся периода присоединения казахов к России, в особенности первых десятилетий взаимоотношений, территориальных границ и политического положения Малой Орды и Средней Орды (так в документах), а также соседних с ними народов, находившихся в подчинении России. Материалы эти являют собой отчеты и донесения местных властей Оренбургской губернии лично императрице Елизавете Петровне и коллегии Министерства иностранных дел. Докладывали в те времена обстоятельно, с завидным старанием и прилежностью, записи тщательно пронумерованы. Несмотря на искажение личных имен в русской передаче, нельзя не поразиться скрупулезности указания не только года и месяца, но даже и часа описываемого. Надо отдать должное тем, кто разыскал эти материалы (здесь заслуга прямых потомков Жанибек-тархана) и, не считаясь с затратами и временем, переработал, выбрал и скопировал эти поистине бесценные для нас свидетельства эпохи. Из собранных исторических материалов получилась рукопись, можно сказать, отдельный том общим объемом 521 страница машинописи. Ценное в ней, что упоминаемые здесь исторические личности и события даны без какой-либо ориентации на политику и идеологию, беспристрастно и в хронологическом порядке, официальным языком. Язык документов официальный язык XVIII века — еще не достигший высот канцелярского слога и не сформировавшийся литературно — сродни первым шагам ребенка: «детскость» его видна невооруженным глазом в письме, орфографии и самом словаре документов. Налицо — начало формирования «государственного» языка россиян. Что касается писем, сообщений, всевозможных записок-заявлений правителей казахской степи — ханов, биев Малой Орды и Средней Орды представителям царской власти, то они приводятся чаще в передаче татарских и башкирских перевод-чиков-толмачей.