Re: Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы...

Отправлено: - 15:37

Вот это настоящий Сизифов труд.Какая разница какими умляутами будут обозначать казахские звуки. И обоснования какие то за уши притянутые. Что перейдём на латиницу все по английски заговорим? Израиль , Армения,Грузия, арабские страны живут со своим алфавитом и не парятся. И совершенно спокойно чувствуют себя в интернете с его английским. Если как говорят отдалиться хотели от России, то вполне себе и с кириллицей можно отдалиться. Украина вон как на кириллице от России убежала, не догонишь. Зачем вся эта бессмыслица объясните мне или это тоже реформы ради реформ?