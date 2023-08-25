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≡ Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы "Ы" после критики Токаева
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47414
Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы "Ы" после критики Токаева
Отправлено: 25.08.23 - 15:37
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К поэтапному переходу на латиницу пока не приступили, несмотря на планы начать процесс в 2023 году. В Министерстве науки и высшего образования РК объяснили, почему ещё не начался поэтапный переход казахского алфавита на латинскую графику.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2540
Re: Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы...
Отправлено: 25.08.23 - 15:37
#1
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Вот это настоящий Сизифов труд.Какая разница какими умляутами будут обозначать казахские звуки. И обоснования какие то за уши притянутые. Что перейдём на латиницу все по английски заговорим? Израиль , Армения,Грузия, арабские страны живут со своим алфавитом и не парятся. И совершенно спокойно чувствуют себя в интернете с его английским. Если как говорят отдалиться хотели от России, то вполне себе и с кириллицей можно отдалиться. Украина вон как на кириллице от России убежала, не догонишь. Зачем вся эта бессмыслица объясните мне или это тоже реформы ради реформ?
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
334
Re: Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы...
Отправлено: 25.08.23 - 15:45
#2
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Гипотетически: Турцию ждёт экономический крах, Реджеп в отставку или навстречу с Аллахом. Туда же Воландеморт и Россия воспрянет. Что будет делать Казахия? К черту Байтурсынова, подавайте Алтынсарина?
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
332
Re: Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы...
Отправлено: 25.08.23 - 16:11
#3
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Цитата:
saba:
реформы ради реформ
А еще обоснование полезности ученых и попил бюджета. Мы конечно не увидим но лет так через 70 после перехода начнется очередной переход на иероглифы
:lol:
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2540
Re: Переход на латиницу: учёные определились с написанием буквы...
Отправлено: 25.08.23 - 16:26
#4
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Цитата:
Ильяс:
Что будет делать Казахия?

что это было? Жара вроде прошла.
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