Отправлено: - 12:38

к нам Путин прилетает. И он же поедет здесь. Что мы ему покажем?

Цитата:Хм.. Что ж вы, северный род, так унижаете себя перед Путиным?Зачем наши и без того напуганные им власти, шантажировать президентом российской федерации?А все из за чего?За пару тысяч тенге, которые вы выклянчиваете у государства, чтобы все остальные, то есть мы, у которых есть свои памятники своих дедов, оплачивали ремонт памятника вашего какого то родственника?По моему вы его ставили, должны и следить за ним, иначе просто снесите его обратно, раз ваш родственник , то есть память о нем, требует каких то денег! Но унижаться, это грех, харам..