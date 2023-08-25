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≡ Влетел в столб - Мотоциклист наехал на бордюр и погиб в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47414
Влетел в столб - Мотоциклист наехал на бордюр и погиб в Костанае
Отправлено: 25.08.23 - 15:21
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Авария произошла вчера, 24 августа, в п. Амангельды (быв. Красный партизан) на ул. Миляева. Мотоциклист не справился с управлением, наехал на бордюр и слетел с транспорта. При этом в момент падения, судя по видео в социальных сетях, он ударился о столб.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13857
Re: Влетел в столб - Мотоциклист наехал на бордюр и погиб в...
Отправлено: 25.08.23 - 15:21
#1
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сегодня прям аномальный день на аварии
въехал в столб
в памятник
в бульдозер
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