Отправлено: - 15:21

Авария произошла вчера, 24 августа, в п. Амангельды (быв. Красный партизан) на ул. Миляева. Мотоциклист не справился с управлением, наехал на бордюр и слетел с транспорта. При этом в момент падения, судя по видео в социальных сетях, он ударился о столб.