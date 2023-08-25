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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3523
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.08.23 - 12:44
#8731
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Цитата:
abaika95:
так почему россию я должен (или вообще не должен) критиковать за что то другое?


Слово "критика" у тебя в отношении России, как и у 111-го, неуместно.
Обыкновенная быдлячья брань, пересыпанная кое-где справедливыми замечаниями.
Но, как говорится, и сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3523
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.08.23 - 12:50
#8732
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Цитата:
abaika95:
пошлость звенящая пошлость


Утю-тю, какие мы рафинированные интеллигенты!Видим пошлость где ни попало!
А на самом деле там обыкновенный русский стёб: над НАТО, США, санкциями и прочими надеждами Запада :lol:
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2540
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.08.23 - 13:07
#8733
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Цитата:
таноми52:
там обыкновенный русский стёб:

Майданов не может таким заниматься, сказано белое значит белое, сказано чёрное значит чёрное, сказано "Сарматушка" значит "Сарматушка". Настоящий суровый русский мужик.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2540
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.08.23 - 13:13
#8734
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Цитата:
maxsaf:
они не сопротивлялись особо, и им не наваляли.

Как это не наваляли, очень даже, тем кто мог сопротивляться. Вспомнить хотя бы Ермака и его войнушку с Сибирским ханством, там просто некому было сопротивляться. Кроме татар все остальные практически в бронзовом веке жили.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2540
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.08.23 - 13:18
#8735
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Цитата:
Карачун:
а на момент колонизации

Тогда в теме была пушнина. Почему Россия так далеко зашла, вслед за соболем, сначала на Урале истребили , потом всё дальше на восток пошли, тем более пушнина всё дорожала.Благодать тогда была ни гринписа, ни зоозащитников
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2540
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.08.23 - 13:23
#8736
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Вообще про Майданова я наверное не прав, это только с затылка он на Суровикина похож. Спереди даже улыбаться умеет.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3523
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.08.23 - 13:29
#8737
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Цитата:
saba:
Настоящий суровый русский мужик.


Вот именно, настоящий суровый русский стёб, издевка: соединённые штатушки...Ему ПРО США не помеха,ему санкции не страшны
И одновременно гордость за военный гений России:богатырь с электроникой сложной, комплекс командных приборов, мощный заряд, он готов исполнять приговор...
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2540
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.08.23 - 14:39
#8738
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Цитата:
таноми52:
гордость

Для вас гордость , для нас нет . Очередной безумец призывающий к ядерному апокалипсису. На минутку напомню "Сармат" это самая мощная сейчас ядерная ракета. К чему приведёт , если "сарматушка" полетит как хочет Майданов на соединённые штатушки?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13857
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.08.23 - 15:19
#8739
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Цитата:
таноми52:
Слово "критика" у тебя в отношении России, как и у 111-го, неуместно.

понимаю
когда кто-то критикует родину-обидно)) и объективности уже никакойЦитата:
таноми52:
Обыкновенная быдлячья брань, пересыпанная кое-где справедливыми замечаниями.

когда деревня попала в блудняк....ну и дальше уже по классике)
Цитата:
таноми52:
о, как говорится, и сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время

надеюсь вам помогло это знание) Цитата:
таноми52:
А на самом деле там обыкновенный русский стёб: над НАТО, США, санкциями и прочими надеждами Запада

русский стеб?
вот раньше был нормальный интеллектуальный стеб с каверзным подтекстом

Сосняком по откосам кудрявится
Пограничный скупой кругозор.
Принимай нас, Суоми-красавица,
В ожерелье прозрачных озёр!

Много лжи в эти годы наверчено,
Чтоб запутать финляндский народ.
Раскрывайте ж теперь нам доверчиво
Половинки широких ворот!

а сейчас пошлость, галимая пошлятина
какойто гитлерюгент шаман
песня про кувалду и сарматушку
даже в гитлеровской германии имперское искусство было поставлено на должном уровне а это фигня
кстати если это стеб то почему российские пропагандисты так истерично визжат когда украинцы делали консервы "сепар в томате" или "русский младенец в соку"? это же тоже стеб над российской пропагандой что украинцы едят русских детей, чтож вам всем так не нравилось то? такая же пошлость вам в ответ
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