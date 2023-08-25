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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.08.23 - 12:44
Цитата:
Слово "критика" у тебя в отношении России, как и у 111-го, неуместно.
Обыкновенная быдлячья брань, пересыпанная кое-где справедливыми замечаниями.
Но, как говорится, и сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время
abaika95:
так почему россию я должен (или вообще не должен) критиковать за что то другое?
так почему россию я должен (или вообще не должен) критиковать за что то другое?
Слово "критика" у тебя в отношении России, как и у 111-го, неуместно.
Обыкновенная быдлячья брань, пересыпанная кое-где справедливыми замечаниями.
Но, как говорится, и сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.08.23 - 12:50
Цитата:
Утю-тю, какие мы рафинированные интеллигенты!Видим пошлость где ни попало!
А на самом деле там обыкновенный русский стёб: над НАТО, США, санкциями и прочими надеждами Запада
abaika95:
пошлость звенящая пошлость
пошлость звенящая пошлость
Утю-тю, какие мы рафинированные интеллигенты!Видим пошлость где ни попало!
А на самом деле там обыкновенный русский стёб: над НАТО, США, санкциями и прочими надеждами Запада
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.08.23 - 13:07
Цитата:
Майданов не может таким заниматься, сказано белое значит белое, сказано чёрное значит чёрное, сказано "Сарматушка" значит "Сарматушка". Настоящий суровый русский мужик.
таноми52:
там обыкновенный русский стёб:
там обыкновенный русский стёб:
Майданов не может таким заниматься, сказано белое значит белое, сказано чёрное значит чёрное, сказано "Сарматушка" значит "Сарматушка". Настоящий суровый русский мужик.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.08.23 - 13:13
Цитата:
Как это не наваляли, очень даже, тем кто мог сопротивляться. Вспомнить хотя бы Ермака и его войнушку с Сибирским ханством, там просто некому было сопротивляться. Кроме татар все остальные практически в бронзовом веке жили.
maxsaf:
они не сопротивлялись особо, и им не наваляли.
они не сопротивлялись особо, и им не наваляли.
Как это не наваляли, очень даже, тем кто мог сопротивляться. Вспомнить хотя бы Ермака и его войнушку с Сибирским ханством, там просто некому было сопротивляться. Кроме татар все остальные практически в бронзовом веке жили.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.08.23 - 13:18
Цитата:
Тогда в теме была пушнина. Почему Россия так далеко зашла, вслед за соболем, сначала на Урале истребили , потом всё дальше на восток пошли, тем более пушнина всё дорожала.Благодать тогда была ни гринписа, ни зоозащитников
Карачун:
а на момент колонизации
а на момент колонизации
Тогда в теме была пушнина. Почему Россия так далеко зашла, вслед за соболем, сначала на Урале истребили , потом всё дальше на восток пошли, тем более пушнина всё дорожала.Благодать тогда была ни гринписа, ни зоозащитников
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.08.23 - 13:23
Вообще про Майданова я наверное не прав, это только с затылка он на Суровикина похож. Спереди даже улыбаться умеет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.08.23 - 13:29
Цитата:
Вот именно, настоящий суровый русский стёб, издевка: соединённые штатушки...Ему ПРО США не помеха,ему санкции не страшны
И одновременно гордость за военный гений России:богатырь с электроникой сложной, комплекс командных приборов, мощный заряд, он готов исполнять приговор...
saba:
Настоящий суровый русский мужик.
Настоящий суровый русский мужик.
Вот именно, настоящий суровый русский стёб, издевка: соединённые штатушки...Ему ПРО США не помеха,ему санкции не страшны
И одновременно гордость за военный гений России:богатырь с электроникой сложной, комплекс командных приборов, мощный заряд, он готов исполнять приговор...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.08.23 - 14:39
Цитата:
Для вас гордость , для нас нет . Очередной безумец призывающий к ядерному апокалипсису. На минутку напомню "Сармат" это самая мощная сейчас ядерная ракета. К чему приведёт , если "сарматушка" полетит как хочет Майданов на соединённые штатушки?
таноми52:
гордость
гордость
Для вас гордость , для нас нет . Очередной безумец призывающий к ядерному апокалипсису. На минутку напомню "Сармат" это самая мощная сейчас ядерная ракета. К чему приведёт , если "сарматушка" полетит как хочет Майданов на соединённые штатушки?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13857
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.08.23 - 15:19
Цитата:
понимаю
когда кто-то критикует родину-обидно)) и объективности уже никакойЦитата:
когда деревня попала в блудняк....ну и дальше уже по классике)
Цитата:
надеюсь вам помогло это знание) Цитата:
русский стеб?
вот раньше был нормальный интеллектуальный стеб с каверзным подтекстом
Сосняком по откосам кудрявится
Пограничный скупой кругозор.
Принимай нас, Суоми-красавица,
В ожерелье прозрачных озёр!
Много лжи в эти годы наверчено,
Чтоб запутать финляндский народ.
Раскрывайте ж теперь нам доверчиво
Половинки широких ворот!
а сейчас пошлость, галимая пошлятина
какойто гитлерюгент шаман
песня про кувалду и сарматушку
даже в гитлеровской германии имперское искусство было поставлено на должном уровне а это фигня
кстати если это стеб то почему российские пропагандисты так истерично визжат когда украинцы делали консервы "сепар в томате" или "русский младенец в соку"? это же тоже стеб над российской пропагандой что украинцы едят русских детей, чтож вам всем так не нравилось то? такая же пошлость вам в ответ
таноми52:
Слово "критика" у тебя в отношении России, как и у 111-го, неуместно.
Слово "критика" у тебя в отношении России, как и у 111-го, неуместно.
понимаю
когда кто-то критикует родину-обидно)) и объективности уже никакойЦитата:
таноми52:
Обыкновенная быдлячья брань, пересыпанная кое-где справедливыми замечаниями.
Обыкновенная быдлячья брань, пересыпанная кое-где справедливыми замечаниями.
когда деревня попала в блудняк....ну и дальше уже по классике)
Цитата:
таноми52:
о, как говорится, и сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время
о, как говорится, и сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время
надеюсь вам помогло это знание) Цитата:
таноми52:
А на самом деле там обыкновенный русский стёб: над НАТО, США, санкциями и прочими надеждами Запада
А на самом деле там обыкновенный русский стёб: над НАТО, США, санкциями и прочими надеждами Запада
русский стеб?
вот раньше был нормальный интеллектуальный стеб с каверзным подтекстом
Сосняком по откосам кудрявится
Пограничный скупой кругозор.
Принимай нас, Суоми-красавица,
В ожерелье прозрачных озёр!
Много лжи в эти годы наверчено,
Чтоб запутать финляндский народ.
Раскрывайте ж теперь нам доверчиво
Половинки широких ворот!
а сейчас пошлость, галимая пошлятина
какойто гитлерюгент шаман
песня про кувалду и сарматушку
даже в гитлеровской германии имперское искусство было поставлено на должном уровне а это фигня
кстати если это стеб то почему российские пропагандисты так истерично визжат когда украинцы делали консервы "сепар в томате" или "русский младенец в соку"? это же тоже стеб над российской пропагандой что украинцы едят русских детей, чтож вам всем так не нравилось то? такая же пошлость вам в ответ
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