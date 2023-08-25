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≡ Новый учебный год завершится 25 мая – Дуйсенова
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47414
Новый учебный год завершится 25 мая – Дуйсенова
Отправлено: 25.08.23 - 12:07
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В Казахстане вернули прежнюю продолжительность учебного года – 34 недели, сообщила заместитель премьер-министра – министр труда и соцзащиты Тамара Дуйсенова. Это на две недели меньше, чем в прошедшем учебном году.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13857
Re: Новый учебный год завершится 25 мая – Дуйсенова
Отправлено: 25.08.23 - 12:07
#1
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зачем?
зачем продлевали в этом году если небыло программы и дети неделю сидели просто так?
зачем вообще тогда начинали если поддались на мнение родителей?
что мешало за этот год разработать программу чтобы заканчивать учебу к 1 июня?

когда государство одной рукой делает а второй отменяет то что сделала первая, то возникают вопросы к голове, она вообще в курсе что у нее руки там вытворяют?
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29439
Re: Новый учебный год завершится 25 мая – Дуйсенова
Отправлено: 25.08.23 - 12:54
#2
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Да, учудили так учудили, наши то образованцы, которые как то оказались в министрах этого образования..
Проверили бы сперва в ряде школ на примере, что за зверь, а потом бы делали выводы, где ученик умнее..
Устроили идиотизм на всю страну..
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2540
Re: Новый учебный год завершится 25 мая – Дуйсенова
Отправлено: 25.08.23 - 14:44
#3
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Я вот написал в народных новостях про реформы в здравоохранении, реформы в образовании примерно из той же оперы. Безумные мысли, безумные дела, реформа ради реформы. Главное что то переделать, вот тебе и видимость бурной деятельности.
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