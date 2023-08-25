Re: Новый учебный год завершится 25 мая – Дуйсенова

Отправлено: - 12:07

зачем?

зачем продлевали в этом году если небыло программы и дети неделю сидели просто так?

зачем вообще тогда начинали если поддались на мнение родителей?

что мешало за этот год разработать программу чтобы заканчивать учебу к 1 июня?



когда государство одной рукой делает а второй отменяет то что сделала первая, то возникают вопросы к голове, она вообще в курсе что у нее руки там вытворяют?