Кто же его починит? Он же памятник! - Монумент в честь первого казахского тархана в Костанае нуждается в замене плитки и благоустройстве
Отправлено: 25.08.23 - 10:47
14 сентября будет ровно шесть лет с момента открытия в Костанае памятника Шакшак Жанибеку. Церемония была торжественной - с речью тогдашнего акима области, расстиланием ковровой дорожки. С тех пор памятник явно потрепало время - плитка от постамента отваливается, освещение сломано и частично демонтировано, а вместо цветов - трава и земля. Активисты утверждают, что после передачи памятника на баланс городского отдела ЖКХ состояние сооружения с каждым годом ухудшается. Читать новость
Я понял, только что у него родни в 8м и далее поколении много со связями.... Собрать денег (нехило так) и пропихнуть на нехилое местов городе, причем "барышей" кроме пиара это не принесет - впечатляет.
Мы из одного рода. Я и мой младший брат - восьмое поколение от Шакшак Жанибека, - рассказывает Джуманкулов. - Каждый год 1 мая мы собираем всех родственников, приезжаем к этому памятнику - это наша дань уважения. И если какое торжество, свадьба или рождение ребенка, мы тоже приезжаем сюда и просим у Шакшак Жанибека благословения. Мы считаем его аруахом, то есть той великой силой, которая нам помогает. Я хочу сказать, что для меня, как и для многих костанайцев, важно сохранить этот памятник
тоесть куча родни приезжает на памятник своему родственнику а требуют ремонта с акимата? мне он не родственник я на его установку деньги не скидывал мне он не нужен, даже если бы я был потомком Амангельды Иманова или Чингисхана мне не нужны памятники в их честь так и тут.История на то и история что если человек заслужил то люди со всей станы прибегут устанавливать памятник и средства найдут на его поддержание а так никто толком никого не знает кроме родни. если памятник установили на "народные" деньги (ага львиная доля средств из ссгпо и мы понимаем почему) так почему бюджет области куда я плачу налоги должен ремонтировать его сейчас? обращайтесь опять в ссгпо.
Вот честно, когда я учился на истфаке не слышал про такого. Хотя мы углубленно изучали историю СССР(читай историю России), а историю Казахстана считай факультативно, такая программа тогда была. Когда памятник ставили что то прочитал, но уже забыл,а знания вбитые в институте крепко в голове расположились, не выбить
к нам Путин прилетает. И он же поедет здесь. Что мы ему покажем?
Хм.. Что ж вы, северный род, так унижаете себя перед Путиным? Зачем наши и без того напуганные им власти, шантажировать президентом российской федерации? А все из за чего? За пару тысяч тенге, которые вы выклянчиваете у государства, чтобы все остальные, то есть мы, у которых есть свои памятники своих дедов, оплачивали ремонт памятника вашего какого то родственника? По моему вы его ставили, должны и следить за ним, иначе просто снесите его обратно, раз ваш родственник , то есть память о нем, требует каких то денег! Но унижаться, это грех, харам..
Посмотрите на светильники, некоторые не работают, а некоторые просто валяются возле постамента, - показывает Джуманкулов. - По нашей просьбе у самого постамента в середине июля высадили цветы, но за ними никто не ухаживает.
Вот это да.. Я должен ухаживать за вашим памятником? Вы за моим ухаживаете, за героем Отечественной Войны, который бился за вас, и могила его находится в Раздольном? С 1988го года, никто, ни один из вас не предложил помощи! А сейчас я должен ухаживать за вашими же петуниями, поливая их? Вы там что вообще думаете об остальных родах то и кто вам дал на это право, что вам все должны?
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