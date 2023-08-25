Re: Микроавтобус столкнулся с бульдозером. Четыре человека...

Отправлено: - 12:41

Я с Челябинска года 4 назад ехал на бусе. Больше не поеду. Только поезд. Была ночь уже. Снег с дождём, видимость ужасная. Нас не много сидело 5-6 ч. И все женщины я один мужчина не считая гонщика. Летит за сотню. Спереди женщина с тупой лыбой охает, ой какой вы молодец щас домой быстро приедем. А у меня то глаз опытный, я вижу что происходит. Я их обоих без мата наругал. Говорю мы щас ваще не куда не доедим если так будем лететь. Короче скорость сбавляй. Езжай нормально, пока по хорошему ещё прошу. Он послушался.