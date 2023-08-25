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≡ Кто же его починит? Он же памятник! - Монумент в честь первого казахского тархана в Костанае нуждается в замене плитки и благоустройстве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47411
Кто же его починит? Он же памятник! - Монумент в честь первого казахского тархана в Костанае нуждается в замене плитки и благоустройстве
Отправлено: 25.08.23 - 10:47
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14 сентября будет ровно шесть лет с момента открытия в Костанае памятника Шакшак Жанибеку. Церемония была торжественной - с речью тогдашнего акима области, расстиланием ковровой дорожки. С тех пор памятник явно потрепало время - плитка от постамента отваливается, освещение сломано и частично демонтировано, а вместо цветов - трава и земля. Активисты утверждают, что после передачи памятника на баланс городского отдела ЖКХ состояние сооружения с каждым годом ухудшается.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
59
Кто же его починит? Он же памятник! - Монумент в честь первого казахского тархана в Костанае нуждается в замене плитки и благоустройстве
Отправлено: 25.08.23 - 10:47
#1
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Благодаря статье хоть узнал кто таков этот шакшак, Шантажировать акима области, хм... я бы не поддался, в таком тоне

[Исправлено: ОГПУ, 25.08.2023 - 10:50]
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
331
Re: Кто же его починит? Он же памятник! - Монумент в честь...
Отправлено: 25.08.23 - 10:54
#2
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Цитата:
ОГПУ:
кто таков этот шакшак

Я понял, только что у него родни в 8м и далее поколении много со связями.... Собрать денег (нехило так) и пропихнуть на нехилое местов городе, причем "барышей" кроме пиара это не принесет - впечатляет.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13854
Кто же его починит? Он же памятник! - Монумент в честь первого казахского тархана в Костанае нуждается в замене плитки и благоустройстве
Отправлено: 25.08.23 - 12:03
#3
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Цитата:
Мы из одного рода. Я и мой младший брат - восьмое поколение от Шакшак Жанибека, - рассказывает Джуманкулов. - Каждый год 1 мая мы собираем всех родственников, приезжаем к этому памятнику - это наша дань уважения. И если какое торжество, свадьба или рождение ребенка, мы тоже приезжаем сюда и просим у Шакшак Жанибека благословения. Мы считаем его аруахом, то есть той великой силой, которая нам помогает. Я хочу сказать, что для меня, как и для многих костанайцев, важно сохранить этот памятник

Источник:


тоесть куча родни приезжает на памятник своему родственнику а требуют ремонта с акимата?
мне он не родственник я на его установку деньги не скидывал мне он не нужен, даже если бы я был потомком Амангельды Иманова или Чингисхана мне не нужны памятники в их честь так и тут.История на то и история что если человек заслужил то люди со всей станы прибегут устанавливать памятник и средства найдут на его поддержание а так никто толком никого не знает кроме родни.
если памятник установили на "народные" деньги (ага львиная доля средств из ссгпо и мы понимаем почему) так почему бюджет области куда я плачу налоги должен ремонтировать его сейчас? обращайтесь опять в ссгпо.

[Исправлено: abaika95, 25.08.2023 - 12:39]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2533
Re: Кто же его починит? Он же памятник! - Монумент в честь...
Отправлено: 25.08.23 - 12:19
#4
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Вот честно, когда я учился на истфаке не слышал про такого. Хотя мы углубленно изучали историю СССР(читай историю России), а историю Казахстана считай факультативно, такая программа тогда была. Когда памятник ставили что то прочитал, но уже забыл,а знания вбитые в институте крепко в голове расположились, не выбить :-)
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1798
Re: Кто же его починит? Он же памятник! - Монумент в честь...
Отправлено: 25.08.23 - 12:27
#5
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Господин Сабитов в Рудном тоже не блистал, но на повышение пошёл
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
621
Re: Кто же его починит? Он же памятник! - Монумент в честь...
Отправлено: 25.08.23 - 12:30
#6
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Памятки ставят для увековечивания.
У нас памятники крошатся/рушатся/облетают через 5-6лет
На веки вечные память вписываем))))
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29437
Кто же его починит? Он же памятник! - Монумент в честь первого казахского тархана в Костанае нуждается в замене плитки и благоустройстве
Отправлено: 25.08.23 - 12:38
#7
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Цитата:
к нам Путин прилетает. И он же поедет здесь. Что мы ему покажем?

Хм.. Что ж вы, северный род, так унижаете себя перед Путиным?
Зачем наши и без того напуганные им власти, шантажировать президентом российской федерации?
А все из за чего?
За пару тысяч тенге, которые вы выклянчиваете у государства, чтобы все остальные, то есть мы, у которых есть свои памятники своих дедов, оплачивали ремонт памятника вашего какого то родственника?
По моему вы его ставили, должны и следить за ним, иначе просто снесите его обратно, раз ваш родственник , то есть память о нем, требует каких то денег! Но унижаться, это грех, харам..
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29437
Re: Кто же его починит? Он же памятник! - Монумент в честь...
Отправлено: 25.08.23 - 12:43
#8
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Цитата:
Посмотрите на светильники, некоторые не работают, а некоторые просто валяются возле постамента, - показывает Джуманкулов. - По нашей просьбе у самого постамента в середине июля высадили цветы, но за ними никто не ухаживает. 

Вот это да..
Я должен ухаживать за вашим памятником?
Вы за моим ухаживаете, за героем Отечественной Войны, который бился за вас, и могила его находится в Раздольном?
С 1988го года, никто, ни один из вас не предложил помощи!
А сейчас я должен ухаживать за вашими же петуниями, поливая их?
Вы там что вообще думаете об остальных родах то и кто вам дал на это право, что вам все должны?
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