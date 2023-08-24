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≡ "Тобол" и "Виктория Пльзень" определили победителя первого матча плей-офф ЛК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47411
"Тобол" и "Виктория Пльзень" определили победителя первого матча плей-офф ЛК
Отправлено: 24.08.23 - 22:46
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"Тобол" уступил чешской "Виктории Пльзень" в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций. Встреча, прошедшая в Костанае, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей голами на 73-й и 90-й минутах отметились Каду и Лукаш Калвах. У проигравших один мяч с пенальти на 90+9-й минуте отыграл Серж Дебле.
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8151
Re: "Тобол" и "Виктория Пльзень" определили...
Отправлено: 24.08.23 - 22:46
#1
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Теперь надо выигрывать в гостях 4-1, как у *Базеля*. Или 3-0.Проблематично , однако .
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2533
Re: "Тобол" и "Виктория Пльзень" определили...
Отправлено: 25.08.23 - 11:03
#2
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Можно 2:1 и по пенальти. Коновалова правда как гражданина России не хотят пускать в Чехию, но может через УЕФА договорятся. Остальные граждане России и Беларуси в запасе сидят, а Коновалов основной вратарь.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1798
Re: "Тобол" и "Виктория Пльзень" определили...
Отправлено: 25.08.23 - 12:16
#3
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Цитата:
saba:

Если и в самом деле не пустят чехи россиян, не за падло будет им радоваться в случае победы?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2533
Re: "Тобол" и "Виктория Пльзень" определили...
Отправлено: 25.08.23 - 12:23
#4
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Цитата:
КГСПС:
за падло будет им радоваться в случае победы?

Это вряд ли, всегда ведь есть отмазка :"Это не наше решение". Давно не ходил и уже почти не слежу за Тоболом, но вот как то не внушает мне Коновалов доверия, хоть и взял два пеналя в игре с Дерри Сити. Какой то он немного клоун что ли.
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