Отправлено: - 12:23

КГСПС:

за падло будет им радоваться в случае победы?

Цитата:Это вряд ли, всегда ведь есть отмазка :"Это не наше решение". Давно не ходил и уже почти не слежу за Тоболом, но вот как то не внушает мне Коновалов доверия, хоть и взял два пеналя в игре с Дерри Сити. Какой то он немного клоун что ли.