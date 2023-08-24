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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1270
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.08.23 - 11:30
#8716
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Цитата:
saba:
Альфа самец утвердил своё право на главенствующую роль в своём прайде.

Цитата:
Сабыр:
Моль всемогущая и очень злопамятная


зашел чисто поржать с подобных комментов) был уверен, что найдутся те, кто считает что сделано все просто и примитивно)) даже сказал бы топорно, настолько, что даже "петров с бошировым" профессионалы на этом фоне)) ага, сидит, придумывает как же посимволичнее это сделать :lol: :lol: :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2527
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.08.23 - 11:39
#8717
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Цитата:
lavprof:
найдутся те, кто считает что сделано все просто и примитивно))

А если не примитивно, а демонстративно? Чего сейчас Путину бояться?, а устрашающий жест после мятежа очень к месту. Недавно смотрел фильм " Освобождение", там был фрагмент с покушением на Гитлера. Как он сказал про полковника Штауфенберга:" Чтобы даже имя его было стёрто, вместе со всеми родственниками".
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2527
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.08.23 - 11:44
#8718
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Да и если смотреть последовательно интервью Путина, изначально он говорил. что предательства не прощает. Во время мятежа он напрямую назвал мятеж предательством. Устранить Пригожина можно было разными способами, банальное ДТП в помощь, нужен был именно демонстративный жест, чтобы другим неповадно было. А репутации Путина это никак не повредит, те кто его не любят(ненавидят) и так обвиняют его во всех смертных грехах, а те кто его поддерживают только восхитятся подобным решением, скажут твёрдая рука правит Россией
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29433
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.08.23 - 11:45
#8719
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Цитата:
maxsaf:
Ну вот, а ты сразу "гнать". Разберись сначала...

Просто привык, когда он несколько раз постановы делал, по моему начиная с Сирии.
Потом в Украине.
По нему хаймарсами они, а он демонстративно и напочито потом фотается на развалинах, отнюдь не трусом был.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3519
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.08.23 - 12:42
#8720
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Цитата:
abaika95:
я если вступил с марусичем в спор на тему империализма сша это не значит что я автоматом за россию стал


Да даже в страшном сне бы так не подумала!
Показалось, что включился здравый смысл и относительный объективизм вместо мщения доступными средствами "колонизатору" и "гнобителю национальных меньшинств"
Но, показалось
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3519
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.08.23 - 12:52
#8721
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Никогда не слышала эту песню. Спасибо, здесь упомянули, музыкально просветили:-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2527
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.08.23 - 14:33
#8722
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Ну да можно безнаказанно слушать в отличие от "Вагнера" Цыгановой или " Гранит" Шнурова
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13852
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.08.23 - 15:25
#8723
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Цитата:
таноми52:
Показалось, что включился здравый смысл и относительный объективизм вместо мщения доступными средствами "колонизатору" и "гнобителю национальных меньшинств" Но, показалось

нет не показалось
когда я критикую сша то именно за то что америка колонизатор и гнобитель народов
это объективная моя позиция
так почему россию я должен (или вообще не должен) критиковать за что то другое?
та же фашистская, милитаристская, агрессивная, хищническая, империалистическая акула
у которой как в сша у власти олигархи, спецслужбы, корпорации с президентом-петрушкой в виде ширмы
и политика у них одинаковая
напасть
ограбить
убить
спровоцировать
задавить загнобить

только проблема в том что у сша это получается за что их весь мир и боиться
а у россии нет
лох который строит из себя крутышку еще больше смешон
вот весь мир по сути и пользуется тем что путин и олигархи переиграли сами себя с этой войнушкой
теперь россию вообще будут держать за щегла
и если это раньше были европейцы то теперь индусы, бразильцы будут пользоваться тем что у россии выхода другого нет кроме как навязываться к ним в друзья


Цитата:
таноми52:
Никогда не слышала эту песню. Спасибо, здесь упомянули, музыкально просветили

ну да
хотят ли русские войны?
сарматушка
вагнера-музыканты
кувалда-батюшка
пошлость звенящая пошлость
и фашизм
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29433
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.08.23 - 19:05
#8724
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Хех..
Прикол.
Как оказалось, меня учат писать без ошибок, используя заумный редактор..
Зачем?
Чтоб казаться умнее?

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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8149
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.08.23 - 20:33
#8725
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Цитата:
111:
Хех.. Прикол.

----Хех .. И в чём прикол ?
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29433
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.08.23 - 22:00
#8726
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Цитата:
Гога:
Хех .. И в чём прикол ?

Хм..
Боюсь что за ответ вы нажалуетесь опять..
Потому скромно умолчу..
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8149
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.08.23 - 22:26
#8727
Комментарий проходит проверку.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
173
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.08.23 - 23:08
#8728
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Цитата:
saba: Очень смешно! А как же Крым в 18 веке, даже не сейчас, Казанское ханство,Сибирское , Астраханское, да и вся Сибирь? Чем отличается европейская колонизация от российского освоения Сибири. Уж не смешите пожалуйста.

европейцы колонизировали с конкретными целями - заработать денег. россияне - от н...й делать (от безделья, от скуки). вот всё отличие. результаты соответствующие.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18182
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.08.23 - 23:39
#8729
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Цитата:
Карачун:
россияне - от н...й делать (от безделья, от скуки). вот всё отличие. результаты соответствующие.

Да тоже заработать хотели, в Сибири дофига чего полезного нашли и добывают. Просто аборигенам сибирским было пофиг, они не сопротивлялись особо, и им не наваляли.
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