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Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 47408
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 17:07
В Костанае улицу Железнодорожная переименуют в честь человека, который 33 года был начальником Костанайского отделения дороги. Это рекордный срок на постсоветском пространстве. Решение о переименовании одобрено маслихатом областного центра, сообщила пресс-служба АО «Қазақстан темір жолы».
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- 26028
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 23:04
Цитата:
Мой, в Ново-Ильиновке.
Ты его фотал...
111:
Кстати, где твой родной дом?
Кстати, где твой родной дом?
Мой, в Ново-Ильиновке.
Ты его фотал...
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 23:21
111:
У вас вообще, ни Родины ни флага, истребили пришлые коренной народ и отобрали у них все..[/quot....
.....коренное население проживает на месте и намеренно его не истребляли в отличии от америк в особенной степени северной как индейцев истребляли.
У вас вообще, ни Родины ни флага, истребили пришлые коренной народ и отобрали у них все..[/quot....
.....коренное население проживает на месте и намеренно его не истребляли в отличии от америк в особенной степени северной как индейцев истребляли.
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 23:22
Цитата:
За какие героические поступки такие вот коврижки?Если работал.. так он за это получал немалую зарплату. Моя бабушка всю жизнь проработала на вокзале диктором.Дедушка проработал в управлении железной дороги и они были не в восторге от такого руководителя
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Источник:
Источник:
За какие героические поступки такие вот коврижки?Если работал.. так он за это получал немалую зарплату. Моя бабушка всю жизнь проработала на вокзале диктором.Дедушка проработал в управлении железной дороги и они были не в восторге от такого руководителя
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 23:29
Цитата:
Перечислите пожалуйста чем он "выдающий"?
родом из Шанхая2022:
А человек он выдающий!!!!
А человек он выдающий!!!!
Перечислите пожалуйста чем он "выдающий"?
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 23:31
Цитата:
.....ты здесь сказки не рассказывай он никак не мог отобрать это не в вего компетенции.Дома и квартиры были ведомственные если работаешь в организации то живёшь увольняешься тогда освобождаешь.
111:
Дом у нас ведомственный был, конечная 11го, дом для жд дорожников, как только в семье пошел разлад, у нас по приказу этого Рубинштейна, отобрали просто дом
Дом у нас ведомственный был, конечная 11го, дом для жд дорожников, как только в семье пошел разлад, у нас по приказу этого Рубинштейна, отобрали просто дом
.....ты здесь сказки не рассказывай он никак не мог отобрать это не в вего компетенции.Дома и квартиры были ведомственные если работаешь в организации то живёшь увольняешься тогда освобождаешь.
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 23:34
Цитата:
....в какие годы твоя бабушка работала директором вокзала я её должен знать.
ПолиграфЪ Боярышников:
. Моя бабушка всю жизнь проработала на вокзале диктором.
. Моя бабушка всю жизнь проработала на вокзале диктором.
....в какие годы твоя бабушка работала директором вокзала я её должен знать.
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 29433
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 23:44
Цитата:
Ну..
Вот и начинается..
Он хороший, просто бояре плохие...
Так и живем..
родом из Шанхая2022:
ты здесь сказки не рассказывай он никак не мог отобрать это не в вего компетенции
ты здесь сказки не рассказывай он никак не мог отобрать это не в вего компетенции
Ну..
Вот и начинается..
Он хороший, просто бояре плохие...
Так и живем..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 18182
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 23:55
Цитата:
Диктором
родом из Шанхая2022:
....в какие годы твоя бабушка работала директором вокзала я её должен знать.
....в какие годы твоя бабушка работала директором вокзала я её должен знать.
Диктором
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4518
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 24.08.23 - 17:50
Цитата:
Тогда, да - имеете полное право выступать против этого Рубинштейна - детские обиды они самые крепкие, если вы конечно, знали в том возрасте про проделки этого Рубинштейна и кто он такой и чем занимается.
Если о человека вспоминают хорошо: - это не значит что он был- БЕЛЫМ и ПУШИСТЫМ.
33 года продержаться - это уметь надо.
Простите его - что было, то было - прошлого уже не вернёшь, а так родным утеха что не забыли власти его.
111:
у нас по приказу этого Рубинштейна, отобрали просто дом..
у нас по приказу этого Рубинштейна, отобрали просто дом..
Тогда, да - имеете полное право выступать против этого Рубинштейна - детские обиды они самые крепкие, если вы конечно, знали в том возрасте про проделки этого Рубинштейна и кто он такой и чем занимается.
Если о человека вспоминают хорошо: - это не значит что он был- БЕЛЫМ и ПУШИСТЫМ.
33 года продержаться - это уметь надо.
Простите его - что было, то было - прошлого уже не вернёшь, а так родным утеха что не забыли власти его.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2527
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 24.08.23 - 18:48
Цитата:
Елена Бертрановна мой преподаватель в институте. Почти , как Солодкин, слушали, но многого не понимали. Уж больно умные были, не для провинциальных студентов.
ACROS:
родным утеха
родным утеха
Елена Бертрановна мой преподаватель в институте. Почти , как Солодкин, слушали, но многого не понимали. Уж больно умные были, не для провинциальных студентов.
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 29433
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 24.08.23 - 22:06
Комментарий проходит проверку.
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 24.08.23 - 23:04
Цитата:
...если твоя бабушка была диктором если она здровствует спроси у неё начни с вокзала ЖД и так далее,за какие заслуги он был 33 года НОДа штаны просиживал .
ПолиграфЪ Боярышников:
Перечислите пожалуйста чем он "выдающий"?
Перечислите пожалуйста чем он "выдающий"?
...если твоя бабушка была диктором если она здровствует спроси у неё начни с вокзала ЖД и так далее,за какие заслуги он был 33 года НОДа штаны просиживал .
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 24.08.23 - 23:17
Цитата:
Марику надбно собрать все свои обиды в один мешочик и всем триклятым коммунякам по полной выставить,он мог ещё при жизни за моральный предьявить.
ACROS:
Тогда, да - имеете полное право выступать против этого Рубинштейна - детские обиды они самые крепкие, если вы конечно, знали в том возрасте про проделки этого Рубинштейна и кто он такой и чем занимается.
Тогда, да - имеете полное право выступать против этого Рубинштейна - детские обиды они самые крепкие, если вы конечно, знали в том возрасте про проделки этого Рубинштейна и кто он такой и чем занимается.
Марику надбно собрать все свои обиды в один мешочик и всем триклятым коммунякам по полной выставить,он мог ещё при жизни за моральный предьявить.
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