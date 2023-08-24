Отправлено: - 11:39

lavprof:

найдутся те, кто считает что сделано все просто и примитивно))

Цитата:А если не примитивно, а демонстративно? Чего сейчас Путину бояться?, а устрашающий жест после мятежа очень к месту. Недавно смотрел фильм " Освобождение", там был фрагмент с покушением на Гитлера. Как он сказал про полковника Штауфенберга:" Чтобы даже имя его было стёрто, вместе со всеми родственниками".