saba: Альфа самец утвердил своё право на главенствующую роль в своём прайде.
Цитата:
Сабыр: Моль всемогущая и очень злопамятная
зашел чисто поржать с подобных комментов) был уверен, что найдутся те, кто считает что сделано все просто и примитивно)) даже сказал бы топорно, настолько, что даже "петров с бошировым" профессионалы на этом фоне)) ага, сидит, придумывает как же посимволичнее это сделать
lavprof: найдутся те, кто считает что сделано все просто и примитивно))
А если не примитивно, а демонстративно? Чего сейчас Путину бояться?, а устрашающий жест после мятежа очень к месту. Недавно смотрел фильм " Освобождение", там был фрагмент с покушением на Гитлера. Как он сказал про полковника Штауфенберга:" Чтобы даже имя его было стёрто, вместе со всеми родственниками".
Да и если смотреть последовательно интервью Путина, изначально он говорил. что предательства не прощает. Во время мятежа он напрямую назвал мятеж предательством. Устранить Пригожина можно было разными способами, банальное ДТП в помощь, нужен был именно демонстративный жест, чтобы другим неповадно было. А репутации Путина это никак не повредит, те кто его не любят(ненавидят) и так обвиняют его во всех смертных грехах, а те кто его поддерживают только восхитятся подобным решением, скажут твёрдая рука правит Россией
maxsaf: Ну вот, а ты сразу "гнать". Разберись сначала...
Просто привык, когда он несколько раз постановы делал, по моему начиная с Сирии. Потом в Украине. По нему хаймарсами они, а он демонстративно и напочито потом фотается на развалинах, отнюдь не трусом был.
abaika95: я если вступил с марусичем в спор на тему империализма сша это не значит что я автоматом за россию стал
Да даже в страшном сне бы так не подумала! Показалось, что включился здравый смысл и относительный объективизм вместо мщения доступными средствами "колонизатору" и "гнобителю национальных меньшинств" Но, показалось
таноми52: Показалось, что включился здравый смысл и относительный объективизм вместо мщения доступными средствами "колонизатору" и "гнобителю национальных меньшинств" Но, показалось
нет не показалось когда я критикую сша то именно за то что америка колонизатор и гнобитель народов это объективная моя позиция так почему россию я должен (или вообще не должен) критиковать за что то другое? та же фашистская, милитаристская, агрессивная, хищническая, империалистическая акула у которой как в сша у власти олигархи, спецслужбы, корпорации с президентом-петрушкой в виде ширмы и политика у них одинаковая напасть ограбить убить спровоцировать задавить загнобить
только проблема в том что у сша это получается за что их весь мир и боиться а у россии нет лох который строит из себя крутышку еще больше смешон вот весь мир по сути и пользуется тем что путин и олигархи переиграли сами себя с этой войнушкой теперь россию вообще будут держать за щегла и если это раньше были европейцы то теперь индусы, бразильцы будут пользоваться тем что у россии выхода другого нет кроме как навязываться к ним в друзья
Цитата:
таноми52: Никогда не слышала эту песню. Спасибо, здесь упомянули, музыкально просветили
ну да хотят ли русские войны? сарматушка вагнера-музыканты кувалда-батюшка пошлость звенящая пошлость и фашизм
saba: Очень смешно! А как же Крым в 18 веке, даже не сейчас, Казанское ханство,Сибирское , Астраханское, да и вся Сибирь? Чем отличается европейская колонизация от российского освоения Сибири. Уж не смешите пожалуйста.
европейцы колонизировали с конкретными целями - заработать денег. россияне - от н...й делать (от безделья, от скуки). вот всё отличие. результаты соответствующие.
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