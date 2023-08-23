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≡ Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47408
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 17:07
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В Костанае улицу Железнодорожная переименуют в честь человека, который 33 года был начальником Костанайского отделения дороги. Это рекордный срок на постсоветском пространстве. Решение о переименовании одобрено маслихатом областного центра, сообщила пресс-служба АО «Қазақстан темір жолы».
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26028
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 23:04
#45
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Цитата:
111:
Кстати, где твой родной дом?

Мой, в Ново-Ильиновке.
Ты его фотал... :lol: ;-)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
436
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 23:21
#46
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111:
У вас вообще, ни Родины ни флага, истребили пришлые коренной народ и отобрали у них все..[/quot....

.....коренное население проживает на месте и намеренно его не истребляли в отличии от америк в особенной степени северной как индейцев истребляли.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1367
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 23:22
#47
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Цитата:
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна

Источник:

За какие героические поступки такие вот коврижки?Если работал.. так он за это получал немалую зарплату. Моя бабушка всю жизнь проработала на вокзале диктором.Дедушка проработал в управлении железной дороги и они были не в восторге от такого руководителя
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1367
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 23:29
#48
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
А человек он выдающий!!!!

Перечислите пожалуйста чем он "выдающий"?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
436
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 23:31
#49
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Цитата:
111:
Дом у нас ведомственный был, конечная 11го, дом для жд дорожников, как только в семье пошел разлад, у нас по приказу этого Рубинштейна, отобрали просто дом


.....ты здесь сказки не рассказывай он никак не мог отобрать это не в вего компетенции.Дома и квартиры были ведомственные если работаешь в организации то живёшь увольняешься тогда освобождаешь.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
436
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 23:34
#50
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
. Моя бабушка всю жизнь проработала на вокзале диктором.

....в какие годы твоя бабушка работала директором вокзала я её должен знать.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29433
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 23:44
#51
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
ты здесь сказки не рассказывай он никак не мог отобрать это не в вего компетенции

Ну..
Вот и начинается..
Он хороший, просто бояре плохие...
Так и живем..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18182
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 23:55
#52
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
....в какие годы твоя бабушка работала директором вокзала я её должен знать.

Диктором :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4518
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 24.08.23 - 17:50
#53
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Цитата:
111:
у нас по приказу этого Рубинштейна, отобрали просто дом..


Тогда, да - имеете полное право выступать против этого Рубинштейна - детские обиды они самые крепкие, если вы конечно, знали в том возрасте про проделки этого Рубинштейна и кто он такой и чем занимается.
Если о человека вспоминают хорошо: - это не значит что он был- БЕЛЫМ и ПУШИСТЫМ.
33 года продержаться - это уметь надо.
Простите его - что было, то было - прошлого уже не вернёшь, а так родным утеха что не забыли власти его.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2527
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 24.08.23 - 18:48
#54
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Цитата:
ACROS:
родным утеха

Елена Бертрановна мой преподаватель в институте. Почти , как Солодкин, слушали, но многого не понимали. Уж больно умные были, не для провинциальных студентов.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29433
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 24.08.23 - 22:06
#55
Комментарий проходит проверку.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
436
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 24.08.23 - 23:04
#56
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Перечислите пожалуйста чем он "выдающий"?


...если твоя бабушка была диктором если она здровствует спроси у неё начни с вокзала ЖД и так далее,за какие заслуги он был 33 года НОДа штаны просиживал .
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
436
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 24.08.23 - 23:17
#57
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Цитата:
ACROS:
Тогда, да - имеете полное право выступать против этого Рубинштейна - детские обиды они самые крепкие, если вы конечно, знали в том возрасте про проделки этого Рубинштейна и кто он такой и чем занимается.


Марику надбно собрать все свои обиды в один мешочик и всем триклятым коммунякам по полной выставить,он мог ещё при жизни за моральный предьявить.
Профайл
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