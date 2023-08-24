Re: Почему экс-директору Басаманского лесхоза вместо 7 лет...

Отправлено: - 22:03

Цитата://Почему экс-директору Басаманского лесхоза вместо 7 лет лишения свободы дали 4 года ее ограничения//



Отвечаю Галине, почему: - потому что основной виновник всего этого безобразия - ГОСУДАРСТВО, в лице бывшего министра и всей его службы. И оно, это неэффективное государств, понимая свой косяк, в гибели многовекового природного чуда, и абсурдности в требовании иска на 22 000 000 000 тенге, постеснялось выставить стрелочником бишару-директора.

Можно говорить о: - недофинансирования, нехватки кадров, техники и спец.средств и так далее, но основная причина: - элементарная НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ, НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ и неумение работать гос.органов.

Нужно просто РАБОТАТЬ, а не петь оды руководству страны и лизать им одно место.

Нынешнее правительсто - это самое бестолковое сборище чиновников, которые не поимают для чего они там нужны.