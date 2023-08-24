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≡ Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47407
Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области
Отправлено: 24.08.23 - 11:31
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Вечером в среду, 23 августа, частный самолет Embraer Legacy с десятью людьми на борту упал в Тверской области. Все 10 человек погибли. В списке пассажиров самолета, по информации Росавиации, значатся фамилия и имя главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8144
Re: Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета,...
Отправлено: 24.08.23 - 21:21
#30
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Цитата:
electro:
редакция, в вашем "соглашении" написано, освещаются события региона. причем здесь эта перепечатка? вы сами же и нарушаете свое "соглашение". забаньте себя

-----1.2.2. Форум «Нашей Газеты», как и сайт предназначен для информирования местного сообщества, обсуждения статей и актуальных вопросов жизни города и региона.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1004
Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области
Отправлено: 24.08.23 - 21:47
#31
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Цитата:
saba:
Чем отличается европейская колонизация от российского освоения Сибири.

Чтобы понимать элементарные вещи, надо учить историю.
Или хотя бы спросить коренных жителей Северной Америки, чем их судьба отличается от судьбы коренных жителей той же Сибири.
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